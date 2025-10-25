Search
Instagram Facebook Twitter
m122490_crop169014_1024x576_proportional_17571284580AFE
Copa Argentina

Cuándo es la final entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors

La Lepra buscará su primera estrella en primera división, enfrentando al Bicho de la Paternal, que quiere volver a dar la vuelta.

Independiente Rivadavia dejó en el camino a River por penales. Con el 4-3 en los tiros desde los 12 pasos luego del empate en 0, la Lepra hizo historia y jugará la final de la Copa Argentina ante Argentinos Juniors, que eliminó a Belgrano.

A falta de confirmación oficial, el encuentro se jugaría el miércoles 5 de noviembre, con sede y hora a confirmar. Así, estos dos equipos ya saben probablemente en qué día estarán en las puertas de la historia: y es que luego de mucho tiempo los dos finalistas nunca se consagraron en esta competencia.

Y es que sí, los dos están por primera vez en la final y con la chance de sumar una nueva estrella en su historia. De hecho, es de principal trascendencia para los dirigidos por Alfredo Berti ya que, en caso de imponerse, sería el primer título de su historia.

A su vez, ambos equipos no solo se juegan la chance de sumar un nuevo título, ya que el que se consagre jugará la Copa Libertadores del año que viene. El Bicho regresaría luego de no participar en este 2025, mientras que Independiente Rivadavia tendría su debut.

ETIQUETAS:

Independiente RivadaviaArgentinos JuniorsCopa Argetina

+ Noticias

Copa Argentina

Cuándo es la final entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors

Por: Agustin Zamora

Se confirmaron los primeros artistas confirmados para Rivadavia Canta al País 2026

Por: Agustin Zamora

Ya está disponible la aplicación “Elecciones Legislativas 2025”, para consultar los datos oficiales

Por: Agustin Zamora

ELECCIONES 2025

Cámara de Diputados de la Nación: ¿cuáles son los representantes mendocinos que renuevan sus bancas?

Por: Lucian Astudillo

producción vitivinícola

Un proyecto busca reemplazar el azúcar por mosto de uva: cómo beneficiaría a Mendoza

Por: Redacción NDI

golpe al bolsillo

Volvieron a aumentar los cigarrillos un 8% desde este sábado: la lista de precios

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter