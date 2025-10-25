Cuándo es la final entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors

Independiente Rivadavia dejó en el camino a River por penales. Con el 4-3 en los tiros desde los 12 pasos luego del empate en 0, la Lepra hizo historia y jugará la final de la Copa Argentina ante Argentinos Juniors, que eliminó a Belgrano.

A falta de confirmación oficial, el encuentro se jugaría el miércoles 5 de noviembre, con sede y hora a confirmar. Así, estos dos equipos ya saben probablemente en qué día estarán en las puertas de la historia: y es que luego de mucho tiempo los dos finalistas nunca se consagraron en esta competencia.

Y es que sí, los dos están por primera vez en la final y con la chance de sumar una nueva estrella en su historia. De hecho, es de principal trascendencia para los dirigidos por Alfredo Berti ya que, en caso de imponerse, sería el primer título de su historia.

A su vez, ambos equipos no solo se juegan la chance de sumar un nuevo título, ya que el que se consagre jugará la Copa Libertadores del año que viene. El Bicho regresaría luego de no participar en este 2025, mientras que Independiente Rivadavia tendría su debut.