Cuándo cobrarán el bono de 60.000 pesos los empleados estatales de Mendoza

El Gobierno de Rodolfo Suarez informó este lunes que los empleados estatales de Mendoza recibirán el bono anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa, aunque con la salvedad de que no será en dos cuotas, sino en una. La suma será no remunerativa, no bonificable y por única vez.

El ministro de Hacienda y Finanzas detalló que el pago se realizará el próximo 14 de septiembre y que “es para trabajadores con salarios netos de hasta $400 mil mensuales al 31 de agosto de 2023”.

Además, aclaró: “A la luz de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional no nos queda otra que reaccionar. No sin antes decir que una vez más las provincias y las Pymes tenemos que estar haciéndonos cargo de los desmanejos del Gobierno. Era anunciado que esta devaluación sin un plan nos iba a llevar de un aumento inmediato en los precios”.

“La decisión nuestra sobre este bono anunciado por el Gobierno Nacional es hacer frente al pago en una sola cuota en el mes de septiembre. Además, quedamos a la espera del dato de la inflación de agosto y también cómo viene el dato de la recaudación de la actividad para analizar y rever el cronograma paritario fijado para el mes de octubre”, finalizó el ministro.