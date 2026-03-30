Cuándo cobran los estatales mendocinos en marzo 2026: el Gobierno aseguró la fecha

El Ejecutivo provincial confirmó que los empleados estatales de Mendoza cobrarán sus sueldos el martes 31 de marzo, según se informó este lunes a través de un comunicado difundido en redes sociales oficiales.

De esta manera, el salario correspondiente al mes de marzo de 2026 será depositado en las cuentas bancarias de los trabajadores públicos, manteniendo el cronograma habitual de pagos (según lo informado por el Gobierno provincial).

La confirmación fue realizada por el propio Gobierno de Mendoza, que utilizó sus canales digitales para comunicar la fecha y llevar previsibilidad a los empleados del sector público.

Con este anuncio, los estatales ya cuentan con una fecha concreta de acreditación de haberes, en un contexto donde la puntualidad en los pagos resulta clave para la organización financiera de miles de familias mendocinas.