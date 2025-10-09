¿Cuándo arranca MasterChef Celebrity Argentina 2025?

La nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina comenzará el martes 14 de octubre por Telefe. En el spot de lanzamiento se puede ver a los jurados: Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui, junto a Wanda Nara, que vuelve al frente del ciclo tras su buena recepción en la temporada anterior.

Si bien el canal aún no confirmó el horario oficial, todo indica que el programa ocupará el espacio que dejará La Voz Argentina cuando finalice su emisión.

En esta nueva entrega, el trío de jurados mantendrá su rol habitual: degustar los platos de los participantes, evaluarlos y decidir quién continúa en competencia y quién se despide de la cocina.

La lista de famosos que se animarán a los desafíos culinarios fue presentada el 18 de septiembre en el especial Se encienden las hornallas, conducido por Wanda Nara y Verónica Lozano. Entre los 24 participantes confirmados figuran:

Pablo Lescano, Evangelina Anderson, Alex Pelao, Valentina Cervantes, Luis Ventura, Sofi Martínez, La Joaqui, Diego “Peque” Schwartzman, Momi Giardina, Maxi López, Esteban Mirol, Emilia Attias, Andy Chango, Susana Roccasalvo, Jorge “Roña” Castro, Ian Lucas, Claudio “Turco” Husaín, Marixa Balli, Eugenia Tobal, Agustín “Cachete” Sierra, Miguel Ángel Rodríguez, Chino Leunis, Julia Calvo y Sofía “La Reini” Gonet.