Cuáles son los trabajos que menos pagan y qué sectores ofrecen los mejores sueldos en Mendoza

Conseguir un empleo no garantiza acceder a un salario suficiente para cubrir los gastos cotidianos. En Mendoza, las diferencias entre actividades económicas son enormes: mientras que la minería y los servicios vinculados con la energía se destacan por sus altas remuneraciones, sectores como el trabajo doméstico, las tareas rurales y algunas actividades de servicios ofrecen ingresos más bajos, especialmente cuando se desarrollan en condiciones de informalidad.

Los datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), dependiente de la Secretaría de Trabajo de la Nación, permiten identificar las diferencias salariales entre las actividades del sector privado formal. De acuerdo con un relevamiento correspondiente a septiembre de 2025, difundido por medios locales, la explotación de minas y canteras registró el salario neto promedio más alto de Mendoza, con $4.751.226 mensuales. Le siguieron electricidad, gas y agua, con $3.377.761, e intermediación financiera y otros servicios financieros, con $2.842.252. En ese mismo relevamiento, el promedio general provincial fue de $1.437.579 netos mensuales.

Los sectores que más pagan en Mendoza

1. Minería y explotación de hidrocarburos. Es el rubro que se ubicó en el primer puesto del relevamiento sectorial citado. Las remuneraciones responden, entre otros factores, a la especialización técnica requerida, las condiciones de trabajo y las responsabilidades de determinados puestos. Los perfiles operativos especializados, técnicos y de supervisión pueden alcanzar ingresos superiores a los de otras actividades, aunque los montos varían según el puesto, la experiencia y el empleador.

La minería sigue liderando en los sectores que mejores remuneraciones ofrecen.

2. Electricidad, gas y agua. Los servicios vinculados con la energía y el abastecimiento de agua también se encuentran entre las actividades con mayores remuneraciones promedio. Se trata de un sector que requiere personal técnico y profesional para tareas de operación, mantenimiento, distribución y control de infraestructura.

3. Intermediación financiera y servicios financieros. Bancos y otras empresas del sector financiero aparecen entre las actividades mejor remuneradas de la provincia. Los salarios dependen de la función desempeñada, la jerarquía, la especialización y los componentes adicionales de cada puesto.

Vale aclarar que las cifras utilizadas en esta nota corresponden a promedios de cada sector y no deben interpretarse como el sueldo inicial de una persona que ingresa a trabajar en esas actividades. Tampoco implican que todos los empleados de una empresa minera, energética o financiera perciban esos montos.

Cuáles son los trabajos que menos pagan

La situación es diferente en los empleos informales, las famosas jornadas parciales o para los que tienen dificultades para acceder a la protección social. Entre los rubros que suelen concentrar remuneraciones más bajas se encuentran:

1. Trabajo en casas particulares. Las tareas de limpieza, cocina y cuidado de personas suelen ubicarse entre las ocupaciones con menores ingresos laborales. En muchos casos, los ingresos mensuales dependen de la cantidad de horas trabajadas y de los hogares para los que se prestan servicios. La falta de registración también puede limitar el acceso a derechos laborales.

2. Trabajo rural y actividades agropecuarias. Las tareas agrícolas pueden estar condicionadas por la estacionalidad de las cosechas, la duración de las contrataciones y la cantidad de jornadas disponibles. En Mendoza, donde la vitivinicultura y otras producciones agropecuarias tienen una presencia importante, esas características influyen en la estabilidad de los ingresos de parte de los trabajadores.

Los ingresos por el trabajo en la viña sufren un decrecimiento sin precedentes desde el último lustro.

3. Gastronomía, hotelería y determinados servicios. Los puestos de atención, limpieza, cocina y tareas operativas pueden registrar remuneraciones más reducidas que las de las actividades mejor pagadas. En algunos casos, los ingresos también dependen de la carga horaria, la temporada turística, las propinas y la formalidad de la contratación.

4. Comercio y ventas en puestos de menor calificación. Las remuneraciones varían según el convenio, la categoría, la antigüedad y las horas trabajadas. Por eso, no todos los puestos comerciales están entre los peor pagados, aunque algunos empleos de jornada reducida o informales pueden generar ingresos mensuales bajos.

Cuánto cobra, en promedio, un trabajador registrado en Mendoza

Una referencia más reciente surge de las estadísticas del OEDE sobre remuneraciones del empleo privado formal. En junio de 2026, el promedio provincial alcanzó los $2.496.859 mensuales, frente a los $3.162.523 registrados a nivel nacional. La diferencia equivale a aproximadamente un 21% menos en Mendoza.

Estos valores corresponden a remuneraciones brutas promedio del empleo privado registrado, incluyen los conceptos declarados por los empleadores y pueden incorporar el aguinaldo en junio. Por esa razón, no son directamente comparables con el promedio neto sectorial de septiembre de 2025 mencionado anteriormente. Tampoco representan el ingreso de todos los trabajadores mendocinos, ya que excluyen el empleo informal y no reflejan necesariamente los ingresos de los trabajadores independientes ni del sector público.

La comparación entre provincias también ubica a Mendoza por debajo de varios distritos con remuneraciones elevadas, especialmente aquellos vinculados con la producción energética y minera. En junio de 2026, Neuquén encabezó el registro nacional con un promedio de $5.669.518, mientras que Mendoza quedó en el puesto 15 entre las 23 jurisdicciones provinciales comparadas, según los datos del OEDE recopilados por Argentina en Datos.

Los promedios salariales no cuentan toda la historia. Una persona puede tener trabajo y aun así percibir ingresos insuficientes.

En su informe sobre distribución del ingreso del primer trimestre de 2026, el INDEC calculó que el ingreso promedio de los asalariados con descuento jubilatorio en los 31 aglomerados urbanos fue de $1.375.143, mientras que el de quienes no contaban con ese descuento llegó a $731.150. La brecha muestra la importancia de considerar la formalidad al analizar los ingresos, aunque estos valores corresponden al conjunto nacional y no exclusivamente a Mendoza.

Con datos del INDEC.