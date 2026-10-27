Cuáles son las dos empresas que pujan por un contrato de más de $3.400 millones en el Parque Provincial Aconcagua

El Gobierno de Mendoza realizó la apertura de sobres de la licitación para la prestación del servicio aéreo en el Parque Provincial Aconcagua. El presupuesto oficial es de $3.420 millones y contempla los servicios para las próximas cinco temporadas estivales, entre 2026/2027 y 2030/2031. En ese contexto, son dos las empresas que presentaron ofertas.

Las firmas que participaron son Helicopters.ar SA y Rotorway SA. Sus propuestas serán evaluadas antes de avanzar con la adjudicación, por lo que el proceso todavía no tiene una empresa seleccionada.

La contratación busca garantizar la disponibilidad de un recurso clave para las operaciones en alta montaña, tanto ante emergencias como para las tareas habituales que requiere el funcionamiento del área protegida.

Para qué se utilizan los helicópteros en Aconcagua

El servicio aéreo interviene en búsquedas y rescates de andinistas, evacuaciones aeromédicas y traslados de personas que necesitan asistencia. También cumple una función logística: permite transportar personal, materiales y equipamiento, además de colaborar con el armado y desarmado de refugios, campamentos, puentes y módulos sanitarios.

Los vuelos también sirven para apoyar las tareas de inspección, vigilancia y protección de los recursos naturales, en coordinación con los guardaparques, la Patrulla de Rescate y el servicio médico.

En ese sentido, el director de Áreas Protegidas, Iván Funes Pinter, destacó la importancia de planificar la contratación para las próximas temporadas. “El servicio aéreo es indispensable para la seguridad y el funcionamiento del Parque Provincial Aconcagua“, señaló.

Por su parte, la subdirectora del área, Mariana Raviolo, remarcó que la actividad en la montaña requiere previsión para responder a distintas necesidades operativas, desde las emergencias hasta el traslado de equipos y materiales.

Un contrato por cinco temporadas

El presupuesto oficial asciende a $3.420.000.000 para el conjunto de las cinco temporadas estivales. La licitación está identificada con el número 12304-0004-LPU26 y fue impulsada por la Dirección de Áreas Protegidas, la cual es dependiente del Ministerio de Energía y Ambiente.

Cabe resaltar que la apertura de sobres es una etapa del procedimiento administrativo. Ahora deberán analizarse las propuestas presentadas y completarse las actuaciones correspondientes para determinar la adjudicación del servicio.

Según indicaron desde el Ejecutivo provincial, la contratación plurianual apunta a organizar con anticipación la logística aérea del parque, un recurso necesario para la seguridad de los andinistas, la asistencia médica y el trabajo de los equipos que operan en condiciones exigentes de alta montaña.