Cuáles son las credenciales de PAMI habilitadas en diciembre

Durante diciembre de 2025, PAMI mantiene vigentes varios formatos de credenciales. Cualquiera de ellos puede utilizarse, siempre que esté en buen estado y con los datos legibles, para realizar trámites, sacar turnos, retirar medicación o acceder a prestaciones médicas.

Credenciales válidas:

Los formatos aceptados actualmente son:

Credencial plástica clásica : la tarjeta física tradicional que siguen usando muchos afiliados.

: la tarjeta física tradicional que siguen usando muchos afiliados. Credencial digital : disponible en la aplicación oficial de PAMI, puede mostrarse directamente desde el celular.

: disponible en la aplicación oficial de PAMI, puede mostrarse directamente desde el celular. Credencial provisoria con código QR : se descarga desde la página del organismo y debe imprimirse con el código QR visible.

: se descarga desde la página del organismo y debe imprimirse con el código QR visible. Credencial provisoria tipo ticket: se obtiene en las terminales de autogestión de las oficinas o Unidades de Gestión Local (UGL).

Para evitar inconvenientes, la credencial debe estar en buen estado y tener datos legibles como nombre, DNI y número de afiliado.

En el caso de las credenciales digitales o provisorias, es importante que el código QR funcione correctamente al momento de ser escaneado.

Credenciales que perdieron su vigencia:

Quedaron fuera de uso los formatos antiguos que no tienen código QR, como las versiones provisorias sin QR o tarjetas de diseño anterior. Quienes aún las conserven deben actualizarlas y optar por alguno de los formatos habilitados.