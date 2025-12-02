Search
upami
PAMI

Cuáles son las credenciales de PAMI habilitadas en diciembre

El organismo confirmó los formatos válidos durante diciembre de 2025 para acceder a servicios médicos, medicamentos, turnos y trámites.

Durante diciembre de 2025, PAMI mantiene vigentes varios formatos de credenciales. Cualquiera de ellos puede utilizarse, siempre que esté en buen estado y con los datos legibles, para realizar trámites, sacar turnos, retirar medicación o acceder a prestaciones médicas.

Credenciales válidas:

Los formatos aceptados actualmente son:

  • Credencial plástica clásica: la tarjeta física tradicional que siguen usando muchos afiliados.
  • Credencial digital: disponible en la aplicación oficial de PAMI, puede mostrarse directamente desde el celular.
  • Credencial provisoria con código QR: se descarga desde la página del organismo y debe imprimirse con el código QR visible.
  • Credencial provisoria tipo ticket: se obtiene en las terminales de autogestión de las oficinas o Unidades de Gestión Local (UGL).

Para evitar inconvenientes, la credencial debe estar en buen estado y tener datos legibles como nombre, DNI y número de afiliado.
En el caso de las credenciales digitales o provisorias, es importante que el código QR funcione correctamente al momento de ser escaneado.

Credenciales que perdieron su vigencia:

Quedaron fuera de uso los formatos antiguos que no tienen código QR, como las versiones provisorias sin QR o tarjetas de diseño anterior. Quienes aún las conserven deben actualizarlas y optar por alguno de los formatos habilitados.

ETIQUETAS:

PAMIdiciembrecredenciales válidas

