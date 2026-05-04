Cuál fue la posición final de Franco Colapinto en Miami

Franco Colapinto tuvo un fin de semana de ensueño en el Gran Premio de Miami y a pocas horas de su mejor carrera en la Fórmula 1 se benefició de la durísima sanción a Charles Leclerc, la cual le permite escalar al séptimo puesto en la clasificación final.

Cuando la carrera llegaba a su fin en el circuito alrededor del Hard Rock Stadium es que el monegasco pierde el control de su monoplaza en la curva 3 y protagonizó un incidente que dejó mal herido a su monoplaza, lo cual llevó a que esos últimos kilómetros sea de supervivencia mientras intentaban defenderse de los embates de George Russell (Mercedes) y Max Verstappen (Red Bull).

Why Charles Leclerc was handed a 20-second time penalty post-race ‼️



The penalty was given for leaving the track “on several occasions without a justifiable reason” on the final lap in Miami ⬇️#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/QykWLsnF5B — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

Producto de esa complicada última vuelta, se abrió una investigación por “abandonar la pista varias veces y conducir en condiciones inseguras”. Si bien el ex-Sauber dio su versión de los hechos, sumado a la revisión de los datos y demás evidencia, se determinó que el “saltar chicanes le proporcionó una ventaja duradera” y que “el hecho de que tuviera algún problema mecánico no constituye una razón justificable”.

Debido a ello se le impuso una penalidad de drive-thru, el equivalente a 20 segundos a su tiempo total de carrera dado que el castigo se efectivizó tras la bandera a cuadros.

Debido a la severidad de esa pena, Colapinto con lo justo logró adueñarse de una nueva posición, ya que terminó a 17 segundos de diferencia de Leclerc; consiguiendo su mejor clasificación histórica en su carrera en la Fórmula 1.

Gracias a este séptimo puesto, Colapinto logró dos puntos más a los que se llevó por su octava posición original (al pasar de 4 a 6 puntos) y elevó su cuenta personal en la temporada a 7 unidades. En lo que respecta al Mundial de Constructores, estas dos nuevas unidades permiten a Alpine aumentar su ventaja sobre Haas en el quinto puesto ya que ahora le supera 23 a 18 tras los primeros cuatro grandes premios de la campaña.