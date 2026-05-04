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Fórmula 1

Cuál fue la posición final de Franco Colapinto en Miami

Si bien recibió la bandera a cuadros en la octava posición, una sanción le permitió al argentino firmar su mejor resultado en la F1.

Franco Colapinto tuvo un fin de semana de ensueño en el Gran Premio de Miami y a pocas horas de su mejor carrera en la Fórmula 1 se benefició de la durísima sanción a Charles Leclerc, la cual le permite escalar al séptimo puesto en la clasificación final.

Cuando la carrera llegaba a su fin en el circuito alrededor del Hard Rock Stadium es que el monegasco pierde el control de su monoplaza en la curva 3 y protagonizó un incidente que dejó mal herido a su monoplaza, lo cual llevó a que esos últimos kilómetros sea de supervivencia mientras intentaban defenderse de los embates de George Russell (Mercedes) y Max Verstappen (Red Bull).

Producto de esa complicada última vuelta, se abrió una investigación por “abandonar la pista varias veces y conducir en condiciones inseguras”. Si bien el ex-Sauber dio su versión de los hechos, sumado a la revisión de los datos y demás evidencia, se determinó que el “saltar chicanes le proporcionó una ventaja duradera” y que “el hecho de que tuviera algún problema mecánico no constituye una razón justificable”.

Debido a ello se le impuso una penalidad de drive-thru, el equivalente a 20 segundos a su tiempo total de carrera dado que el castigo se efectivizó tras la bandera a cuadros. 

Debido a la severidad de esa pena, Colapinto con lo justo logró adueñarse de una nueva posición, ya que terminó a 17 segundos de diferencia de Leclerc; consiguiendo su mejor clasificación histórica en su carrera en la Fórmula 1.

Gracias a este séptimo puesto, Colapinto logró dos puntos más a los que se llevó por su octava posición original (al pasar de 4 a 6 puntos) y elevó su cuenta personal en la temporada a 7 unidades. En lo que respecta al Mundial de Constructores, estas dos nuevas unidades permiten a Alpine aumentar su ventaja sobre Haas en el quinto puesto ya que ahora le supera 23 a 18 tras los primeros cuatro grandes premios de la campaña.  

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