Cuál es la hipótesis detrás de la bomba molotov que arrojaron a una casa de familia en Mendoza

Un violento episodio generó alarma en el barrio Los 15, dentro del complejo La Favorita, en la Ciudad de Mendoza. Un hombre denunció que su vivienda fue blanco de un ataque con una bomba molotov (un artefacto incendiario casero), en un hecho que ahora investiga la Policía.

El incidente ocurrió alrededor de las 21:30, cuando el propietario (de 29 años) se comunicó al 911 tras escuchar ruidos sospechosos. Según su relato, percibió “el paso de tres motocicletas y luego una explosión” (lo que encendió las primeras alertas en la zona).

Imagen ilustrativa.

Al salir de su casa, encontró una botella incendiaria a pocos metros de la propiedad. A pesar de la peligrosidad del ataque, las llamas no provocaron daños ni personas lesionadas, lo que evitó una situación de mayor gravedad.

Con el correr de las horas, surgió un dato clave para la investigación. El propio damnificado indicó que tiempo atrás había contado con custodia policial (debido a un conflicto familiar de larga data), lo que llevó a los investigadores a considerar una posible conexión.

Por estas horas, la Policía analiza distintas hipótesis, aunque no descartan que el ataque esté vinculado a ese enfrentamiento previo (una línea que podría explicar la modalidad y el objetivo del hecho). Mientras tanto, el caso sigue bajo investigación para determinar a los responsables.