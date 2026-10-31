Cuál es la estrategia que asoma en el Congreso para destrabar el avance del “Puerto Madero” de la Ciudad de Mendoza

El desarrollo de Estación Mendoza, el proyecto que busca transformar el antiguo predio ferroviario ubicado entre las calles Las Heras, Juan B. Justo, Suipacha y Tiburcio Benegas de la Ciudad de Mendoza en una suerte de “Puerto Madero” mendocino, suma una nueva alternativa para intentar destrabar su ejecución. Ante la falta de avances por parte de Nación, el senador nacional Rodolfo Suarez presentó en el Congreso un proyecto de ley para que la el Estado nacional transfiera gratuitamente el predio de 24 hectáreas a la Municipalidad de Mendoza.

La iniciativa, que cuenta con el acompañamiento de la senadora Mariana Juri, apunta a resolver el obstáculo jurídico que hasta ahora impidió concretar la transferencia de los terrenos y avanzar con la transformación urbanística del sector.

Cabe recordar que el proyecto comprende el predio delimitado por las calles Las Heras, Juan B. Justo, Suipacha y Tiburcio Benegas, y que quedarán exceptuados los espacios donde funcionan los talleres, el depósito de locomotoras y la playa operativa ferroviaria, que continuarán bajo titularidad del Estado nacional, a través de Adifse y Trenes Argentinos Operaciones.

De esta manera, el municipio busca obtener el dominio de la mayor parte del inmueble y asumir la responsabilidad de llevar adelante su desarrollo urbanístico. La propuesta establece un plazo de diez años para comenzar a cumplir con el destino previsto y contempla una cláusula de reversión del dominio ante un incumplimiento sustancial.

“Estamos impulsando una herramienta jurídica para que una decisión que la Nación y la Municipalidad vienen construyendo desde hace años pueda finalmente concretarse“, sostuvo Suarez al presentar la iniciativa.

La estrategia para destrabar Estación Mendoza

El proyecto legislativo retoma un proceso de planificación y cooperación institucional que comenzó en 2018, cuando la Municipalidad de Mendoza y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) firmaron un convenio marco. Luego se sumaron una adenda en 2019 y un convenio específico en 2024, además de las respectivas ordenanzas municipales.

Sin embargo, pese a los avances técnicos y administrativos, el procedimiento original no permitió concretar la transferencia del inmueble ni poner en marcha la transformación proyectada.

En ese contexto, la propuesta de Suarez busca cambiar el mecanismo para que la titularidad de los terrenos pase directamente al municipio. Según los fundamentos de la iniciativa, esto facilitaría la coordinación de las obras, la planificación de las distintas etapas y la articulación con el sector privado.

El senador sostuvo que la intención no es comenzar un nuevo proyecto urbano, sino encontrar una herramienta legal que permita avanzar sobre los acuerdos alcanzados entre las jurisdicciones.

Qué contempla el proyecto para Estación Mendoza

El Distrito Sustentable Estación Mendoza prevé recuperar ambiental y urbanísticamente un sector estratégico de la Capital. El plan contempla la construcción de viviendas, espacios comerciales, áreas verdes, equipamiento comunitario y nuevos espacios públicos.

También incluye mejoras en la conectividad peatonal y vehicular, además de usos culturales y turísticos. La propuesta busca integrar sectores de la Ciudad y generar nuevas oportunidades para inversiones y actividades.

El desarrollo deberá contemplar la preservación de los bienes de valor histórico y ferroviario, así como la compatibilidad con la infraestructura y los servicios que deban mantenerse en funcionamiento, incluida la traza operativa del Metrotranvía.

El proyecto se apoya en un Master Plan, un Concurso Nacional de Ideas promovido junto al Colegio de Arquitectos de Mendoza y la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos, y las ordenanzas municipales 3962/18, 3972/19 y 4200/24.

Por ahora, la transferencia de las tierras depende del avance de la iniciativa en el Congreso. La propuesta busca abrir una nueva vía para que el municipio pueda hacerse cargo del predio y avanzar con un desarrollo que lleva varios años en etapa de planificación.