Cuál es la diferencia entre la leucemia de Wanda Nara y la de Furia de Gran Hermano

Juliana Scaglione confirmó que tiene leucemia y preocupó a todos los fanáticos de Gran Hermano. Esta misma enfermedad es la que sufre Wanda Nara, quien confirmó su diagnóstico en octubre pasado.

Ambas noticias sacudieron a todo el mundo de la farándula y la televisión, especialmente por tratarse de dos mujeres jóvenes y que, dentro de todo, llevan una vida saludable.

Furia le contó su diagnóstico a la casa: “No se preocupen”



“Ya que estamos acá les digo el diagnóstico porque veo que algunos tienen terror. Tengo algo que es una verga, pero que lo tengo que mantener en tratamiento“, comenzó diciendo Furia antes de anunciar que su leucemia esta empezando.

“Chicos, tengo leucemia en nivel 1. No tengo que tratarlo, todos los meses me tengo que sacar sangre. Puede ser que a los 40 años me pegue nivel tres y cagamos. No puedo entrenar lo que entrenaba antes y tengo que dejar de fumar, vida sana“, precisó la jugadora.

La diferencia entre la leucemia de Furia y la de Wanda Nara

La enfermedad de la doble de riesgo está en su primera etapa. Esto significa que las células de la leucemia aún están en la médula ósea y no llegaron a expandirse por otros tejidos del cuerpo u órganos. Por esta razón, todavía no debe someterse a ningún tratamiento. Afortunadamente, el panorama es mucho más alentador.

Por otra parte, Wanda Nara tiene leucemia mieloide crónica (LMC), un tipo de leucemia en la que se produce un crecimiento excesivo de células mieloides maduras. Generalmente, esta enfermedad progresa lentamente, pero puede transformarse en una fase aguda.

En el caso de la conductora y empresaria, se encuentra en tratamiento y bajo vigilancia constante de sus médicos, quienes también le dieron el visto bueno para llevar una vida normal y continuar con sus tareas del día a día.