Cuál es la apuesta de Mendoza para atraer a más turistas de Brasil

Mendoza busca atraer a más turistas de Brasil, uno de sus principales mercados internacionales. Para ello, planteó una estrategia que combina varios factores distintivos -tanto a nivel cultural como natural- de la provincia. Es en ese marco en el autoridades del Gobierno recibieron a tres creadores de contenido brasileños, quienes recorrieron bodegas, restaurantes y distintos paisajes mendocinos durante cinco días.

La visita se realizó entre el 19 y el 23 de octubre y estuvo organizada por el Ente Mendoza Turismo (Emetur) junto con Visit Argentina – Inprotur. Participaron Virgilio Teixeira, de Fortaleza, que cuenta con más de 750.000 seguidores; Thais Dutra, de Recife, con más de 520.000; y Jotape Teixeira, de San Pablo, con más de 680.000.

El objetivo fue mostrar una propuesta de escapadas que permita combinar distintas experiencias en pocos días. La iniciativa se enmarca en el interés por fortalecer el mercado brasileño, cuya llegada de visitantes a Mendoza creció un 9,7% durante el primer semestre de 2026 respecto del mismo período del año anterior, según los datos difundidos por el Emetur.

Foto: Gobierno de Mendoza.

Bodegas, gastronomía y recorridos en bicicleta

El itinerario tuvo al enoturismo y la gastronomía entre sus principales atractivos. En Maipú, los visitantes realizaron un recorrido en bicicleta organizado por Wine and Ride, con paradas y degustaciones en las bodegas Tempus Alba y Esencia 1870, además de una visita a la Olivícola Laur.

La jornada continuó en Il Mercato y sumó una experiencia con productos dulces de las empresas Innamorato y Entre Dos. En los días siguientes, el recorrido por los Caminos del Vino incluyó visitas y almuerzos en Ojo de Agua, Huentala Wines y la bodega urbana de Hualta.

La propuesta gastronómica también contempló cenas en Isidris, La Cabrera y La Tavolata, además de un recorrido de arte y coctelería en Jacaranda Garden Bar.

Montaña y circuitos de aventura, entre los principales atractivos

La experiencia no se limitó a las bodegas. Los creadores de contenido también realizaron un paseo en vehículos UTV por la Estancia San Isidro y viajaron hasta Potrerillos, donde participaron de actividades de rafting y trekking organizadas por Potrerillos Explorer. La jornada incluyó un almuerzo en el restaurante La Escondida.

El alojamiento también buscó mostrar dos perfiles diferentes de la oferta mendocina: una estadía en Puesto del Indio, al pie de la montaña, y otra en Hualta Winery Hotel, ubicado en la Ciudad de Mendoza. El viaje concluyó con un city tour por la capital provincial.

Brasil, un mercado clave para el turismo

Desde el Emetur señalaron que Brasil es el segundo mercado internacional más importante para Mendoza en cantidad de turistas y que sus visitantes tienen un gasto promedio superior a la media.

En ese marco, la presidenta del Emetur, Gabriela Testa, destacó el crecimiento de las llegadas durante el primer semestre y vinculó ese resultado con la conectividad aérea y las acciones de promoción. Además, indicó que ya se realizaron visitas de familiarización con más de 70 líderes de opinión, entre quienes se encuentran referentes que difunden sus experiencias en medios, redes sociales y agencias de viajes.

Otro de los puntos centrales de la estrategia es la conectividad. Actualmente, Mendoza cuenta con 14 vuelos semanales directos a Brasil: 12 hacia San Pablo y dos a Río de Janeiro. Durante la temporada de invierno se suman otros tres vuelos a Campinas, también en el estado de San Pablo.

La apuesta es aprovechar esas conexiones para acercar la oferta mendocina a más viajeros brasileños y posicionar a la provincia como un destino que permite combinar vino, gastronomía, naturaleza y aventura en una misma escapada.