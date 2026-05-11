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gestión virtual

Cuál es la app del Gobierno para hacer todo tipo de trámites y cómo usarla

La aplicación Mendoza x Mi suma servicios y recuerda los que ya se pueden hacer: turnos, pagos, trámites de todo tipo. Cómo descargarla y cuáles son las principales funciones.

La aplicación Mendoza × Mí anunció que suma más servicios para todos los mendocinos que deseen acceder a los trámites estatales. Desde el celular se pueden gestionar trámites, turnos, pagos, documentos y notificaciones oficiales desde un solo sitio web o app.

La aplicación está disponible las 24 horas los 7 días de la semana. Desde certificados del Registro Civil, solicitudes de beneficios y turnos para salud o educación hasta pagos de tasas y consulta de notificaciones oficiales, todo está integrado en un sistema único y centralizado. Los principales servicios son:


* Trámites y documentos digitales: solicitud y seguimiento de partidas, certificados escolares y mucho más.

* Turnos inteligentes: elegí oficina, día y hora. Reprogramá con un clic.

* Pagos on-line: tasas provinciales con múltiples métodos de pago y vinculación automática con trámites.

* Gestión familiar y jurídica: administrá gestiones para menores o personas jurídicas desde tu cuenta.

* Salud pública digitalizada: accedé a tu historial de vacunas, estudios médicos, recetas electrónicas y validación de matrícula profesional.

* Notificaciones en tiempo real: recibí avisos sobre tus trámites, alertas educativas y comunicados oficiales.

* Asistente virtual inteligente: un bot que responde tus dudas y te guía paso a paso.

Los ciudadanos pueden ingresar desde mxm.mendoza.gov.ar o descargar la aplicación “Mendoza por Mí” desde Google Play o App Store. El registro es gratuito y la validación de identidad puede hacerse 100 % en línea o presencial en la Casa de Gobierno.

ETIQUETAS:

trámitesaplicaciónTurnosMendoza x Miappservicios

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