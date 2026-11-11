Cuál es el evento que llegó al Valle de Uco y que es clave para el desarrollo de la región

El Valle de Uco es escenario de dos jornadas dedicadas a los negocios y el desarrollo productivo regional. Se trata de la segunda edición de la Semana Global del Emprendimiento, evento que reune a emprendedores, productores, jóvenes e instituciones de San Carlos, Tunuyán y Tupungato.

La propuesta incluye charlas especializadas, paneles de experiencias, conferencias, muestras audiovisuales y actividades vinculadas con la inteligencia artificial, la tecnología y el asociativismo. También hay un espacio destinado a jóvenes innovadores, pensado para impulsar nuevas ideas y despertar vocaciones emprendedoras.

La organización está a cargo del Ministerio de Producción de Mendoza, a través de la Dirección de Emprendedores y Cooperativas, junto con los municipios del Valle de Uco.

Dónde se está desarrollando el evento en el Valle de Uco

La segunda edición de la Semana Global del Emprendimiento se desarrolla en el Hotel Turismo Tupungato y sus espacios exteriores, sobre avenida Belgrano. Las actividades iniciaron este miércoles 11 y tendrán una segunda jornada el viernes 13 de noviembre, entre las 9 y las 16.

La participación es libre y gratuita, aunque algunas propuestas requerirán inscripción previa. Para esas actividades se habilitará próximamente un formulario de registro.

En ese marco, uno de los principales atractivos es el Paseo de Emprendedores, que funcionará durante ambas jornadas sobre avenida Belgrano. Allí se se encuentran marcas locales, productores, expositores y propuestas gastronómicas de San Carlos, Tunuyán y Tupungato, en una feria que permite conocer y recorrer parte de la producción regional.

Inteligencia artificial y las nuevas herramientas

La agenda combina exposiciones de especialistas con experiencias de emprendedores del Valle de Uco. Este miércoles 11, la actividad comenzaró con la charla “Historias que venden”, a cargo de Esteban Ruiz, especialista en emprendedurismo e innovación.

Luego hubo una mesa de experiencias en la que jóvenes emprendedores de la región compartieron sus recorridos, desafíos y aprendizajes. También hubo una exposición de Gabriel Vera, de Gráfica Azure, y una charla sobre cómo potenciar emprendimientos mediante inteligencia artificial, a cargo del Instituto Tecnológico Universitario.

El viernes 13, en tanto, se abordará el asociativismo como herramienta para el desarrollo local, con una disertación de César Muñoz, empresario gastronómico de Tupungato. La jornada continuará con un panel de referentes regionales bajo el título “Trayectorias destacadas del Valle de Uco”.

Entre las actividades también habrá una presentación audiovisual de la Escuela 4-256 Ojo de Agua, titulada “Emprender Joven”, y una charla sobre el uso de las redes sociales para fortalecer marcas y hacer crecer negocios, a cargo de Federico Robello, fundador de Guchini.