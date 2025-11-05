Search
¿Cuál es el estado de salud de los dos pacientes internados por botulismo en Tunuyán?

El médico regional del Ministerio de Salud del Valle de Uco dio detalles de cómo siguen las dos personas afectadas por botulismo tras consumir una conserva casera de tomates en Tunuyán.

Luego de que el lunes la comunidad tunuyanina se viera afectada por el caso de un padre y su hija que fueron internados en el hospital Scaravelli y diagnosticados con botulismo, la atención pasaba por saber cuál es el estado de ellos.

Este martes, quien se expresó al respecto fue Paulo González Trigo, el médico regional del Ministerio de Salud del Valle de Uco. Según explicó, “el estado de ambos sigue siendo crítico, pero están estabilizados. La recuperación será lenta porque la enfermedad ha comprometido todo el cuerpo“.

Pese al delicado estado de los pacientes, González Trigo destacó que “el tratamiento específico comenzó a tiempo y eso mejoró el pronóstico“.

El hombre de 51 años y su hija de 19 habían sido derivados desde centro de salud de Vista Flores el pasado jueves 30 de octubre, luego de presentar síntomas compatibles con una intoxicación severa. Ante esta situación, se enviaron muestras al Instituto Malbrán, donde se diagnosticó botulismo.

Según la investigación, se determinó que ambos habían contraído la enfermedad luego de consumir una conserva casera de tomates y pimientos.

Estamos entrando en la época del año donde muchas familias elaboran sus propias conservas. Hay que hacerlo con extremo cuidado, respetando las condiciones de higiene y los tiempos de cocción, porque el botulismo puede ser mortal“, advirtió González Trigo, quien recomendó evitar el consumo de frascos abombados o con olor anormal. Además, también aconsejó usar en las conservas vinagre o jugo de limón para reducir los riesgos.

¿Qué es el botulismo?

El botulismo es una enfermedad causada por una neurotoxina producida por la bacteria Clostridium botulinum, presente en el suelo y el agua.

La enfermedad se origina por la ingesta de alimentos contaminados en los que la bacteria crece sin oxígeno y con baja acidez. La toxina no puede detectarse por el gusto, el olor ni la apariencia del alimento.

Aunque su incidencia es baja, tiene una alta tasa de mortalidad si no se diagnostica y trata de manera temprana. Cabe destacar que no se transmite de persona a persona.

Los síntomas suelen aparecer entre 12 y 36 horas después del consumo e incluyen visión doble, dificultad para hablar o tragar, sequedad de boca y debilidad generalizadaEn los casos más severos puede provocar parálisis total o falla respiratoria.

