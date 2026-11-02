Cuál es el estado de los ocupantes de la avioneta que volcó en Tupungato: una de ellas fue traslada al Scaravelli

Una mujer de 63 años resultó con politraumatismos graves luego del accidente aéreo ocurrido este domingo en Tupungato, cuando una avioneta volcó durante una maniobra de aterrizaje en la pista del barrio Aeroclub.

Debido a la gravedad de su cuadro, la mujer, que viajaba como pasajera en la aeronave, debió ser trasladada al hospital Scaravelli de Tunuyán, donde quedó bajo atención médica. Hasta el momento, no trascendieron mayores detalles sobre su evolución.

El accidente dejó otras tres personas lesionadas. Un menor de 14 años sufrió una herida cortante y múltiples contusiones, mientras que un hombre de 67 años presentó un corte en el cuero cabelludo y traumatismos múltiples. Ambos fueron asistidos en el Hospital Las Heras de Tupungato.

En tanto, el piloto de la avioneta, Marcelo Frisón, presidente del Aeroclub de Tupungato, se encuentra fuera de peligro. El hombre sufrió escoriaciones en el cuero cabelludo y traumatismos leves.

El siniestro ocurrió cuando la aeronave intentaba aterrizar y terminó volcada sobre la pista. Personal de emergencia intervino para asistir a los ocupantes.