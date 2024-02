Ctera anunció un paro nacional con movilización para el lunes tras convocatoria del Gobierno

La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) anunció un paro docente para el lunes con movilización en todas la provincias en reclamo de una paritaria nacional y el rechazo a la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente.

La decisión se tomó este jueves en un congreso extraordinario, luego de que el Gobierno nacional convocara a tratar paritarias recién el próximo martes, cuando estaba previsto que el lunes empezaran las clases en diez jurisdicciones, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Paro Nacional de CTERA

26 DE FEBRERO pic.twitter.com/IE1nwZhhnD — CTERA (@cteracta) February 22, 2024

“Se ha dilatado intencionalmente la convocatoria a la reunión. Todos sabían cuándo se iniciaba el ciclo lectivo”, dijo Sonia Alesso, secretaria general, durante la conferencia de prensa en la que CTERA dio a conocer su postura.

El gremio tomó la decisión de ir al paro durante un congreso extraordinario efectuado esta tarde, argumentando que lo hacía en rechazo a la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo de Compensación Salarial y por los recortes en las partidas nacionales para programas educativos, infraestructura y comedores escolares.

“Más allá de lo sectorial, hemos planteado la urgencia y necesidad de que se enviaran los fondos que fueron retraídos de forma irregular a las provincias y a los docentes”, añadió Alesso.

Además, manifestó que “el próximo mes los docentes de todo el país van a cobrar menos”. En ese sentido, consideró: “Y no estamos hablando de poco. Estamos hablando del fondo compensador, del FONID y en el caso de la quinta hora se da un fenómeno particular: a varios docentes se le ha notificado que no va a continuar. Además de ser desplazados de sus puestos de trabajo, van a perder parte de su salario”.

Finalmente, sostuvo que “en función de no cumplirse los reclamos, se analizará la continuidad del plan de acción”.

Cuándo deben empezar las clases

Según el calendario escolar, el próximo lunes 26 de febrero deberían empezar las clases en las escuelas de 8 jurisdicciones: CABA, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, San Luis y Santa Fe.

El martes 27 de febrero será el turno de los alumnos de La Rioja, el jueves 29 empieza Santa Cruz, y el viernes 1° de marzo, la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego y Tucumán.

Salta, Jujuy y Catamarca postergaron el inicio de clases para el 4 de marzo. Ese día también volverán a las aulas los estudiantes de Chaco, Chubut, Misiones, Neuquén, San Juan y Santiago del Estero.

Una semana después tiene previsto arrancar con las clases Río Negro.