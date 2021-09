La discusión entre los funcionarios roza un tema delicado que involucra la futura seguridad de los uniformados de la provincia con la compra de chalecos.



Recientemente se conoció el cruce entre el subsecretario de Seguridad de Mendoza, Néstor Majúl, y el legislador sancarlino y candadito por el partido Verde, Marcelo Romano. El subsecretario sostiene que Romano lo discriminó por su condición física y por ello lo denunció ante el INADI.

Por su parte Romano, mediante un video en las redes sociales, salió a explicar la situación argumentando que detrás de esta ofensa que manifiesta Majúl, existe un intento de ocultar una compra ilícita y peligrosa de una cantidad de chalecos antibalas para la Policía de Mendoza.

Ilícita, porque quien los proveerá está procesado e inhibido para comprar o vender acciones y bienes; y peligrosa, porque técnicamente los chalecos son de menor calidad y potencialmente peligrosos en caso de recibir un impacto de bala.

«Habrán escuchado en todos los medios, el problema que tenemos Majúl y yo, todo eso va a quedar en la órbita de la Justicia Civil, Penal u Organismo competente. Lo que Mendoza debe saber -y en especial la familia policial- es que esta puesta en escena está dirigida a tapar la obscura licitación de los chalecos antibala», explicó el legislador en la comunicación.

Romano sostuvo en el breve mensaje; que el Ministerio de Seguridad pretende comprar estos elementos (chalecos) a un precio más caro pero fundamentalmente con menos seguridad para quienes se lo coloquen: «esos chalecos tienen un trauma superior a 40 mm, es decir que el proyectil perforará 4 cm en el cuerpo del efectivo», aseguró Romano.

No obstante fue por más y dijo que esa licitación estaría resulta con un proveedor, de quien no dio nombre, pero que no puede hacer este negocio con el Estado provincial ya que se encuentra procesado e inhibido para vender bienes y acciones.

Diario NDI también publicó: Tupungato: intentó apuñalar a una persona y para escapara amenazó con suicidarse

Noticias en 1 Minuto