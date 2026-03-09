Cruces entre el Gobierno y el Sindicato de Petroleros: denuncia y desmentida a la ministra Latorre

“Denunciamos ante el Ministerio Público Fiscal a delegados gremiales del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo de Cuyo por impedir el ingreso del personal mínimo para realizar tareas de saneamiento tras un incidente ocurrido en el área Barrancas, Maipú“, expresó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

La funcionaria agregó que “tras el incidente, la empresa nos notificó inmediatamente, inició con las tareas de contingencia y luego informó que no podía avanzar con el saneamiento porque las medidas gremiales del Sindicato impedían el trabajo de las cuadrillas y el uso de la maquinaria necesaria”.

“Ante la situación, la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental inspeccionó el lugar y dio aviso a la fuerza pública, que se hizo presente en el lugar y actuó para que la empresa pudiera continuar con la remediación. La denuncia es por la posible comisión de los delitos de ‘obstrucción o impedimento de las funciones de funcionario público, atentado contra la salud pública y desobediencia’”’. Ningún interés sectorial puede estar por encima del cuidado del ambiente y la salud de los mendocinos”, indicó.

Desde el gremio salieron con los tapones de punta contra Jimena Latorre al decir que “intentó vincular un incidente ambiental en el área Barrancas con el legítimo ejercicio de la actividad sindical, el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Cuyo”.

De acuerdo a los hechos que relatan, aseguran que “es imperativo establecer con precisión la línea de tiempo que desmorona cualquier intento de responsabilizar a los trabajadores por el suceso ocurrido en el yacimiento operado por la empresa Petróleo Sudamericano S.A”.

Jueves 5 de marzo: Se produjo el incidente ambiental en el área Barrancas. En ese momento la actividad laboral se desarrollaba con normalidad y bajo las condiciones operativas dictadas por la empresa.

Viernes 6 de marzo: se inició la medida de acción directa por parte del sindicato, debidamente notificada y enmarcada en el conflicto colectivo vigente.

“Por lo tanto, existe una desconexión temporal absoluta entre el ‘hecho ambiental’ y la ‘medida sindical’. Pretender que el gremio es responsable de un incidente ocurrido antes del inicio de su asamblea no solo es falso, sino que evidencia un intento de desviar la atención sobre las responsabilidades operativas y de mantenimiento que corresponden exclusivamente a la operadora”, dice el sindicato.

Agregaron que “la medida gremial no fue una acción improvisada. El sindicato cumplió con todos los pasos legales correspondientes, tramitando el conflicto ante la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza bajo el Expediente 2026-01551788”.

“Sin embargo, en un claro gesto de desinterés por la resolución del conflicto, la empresa Petróleo Sudamericano S.A. no compareció a la audiencia fijada. Ante esta incomparecencia, la entidad sindical quedó en total libertad de acción conforme a la normativa laboral vigente, procediendo a la retención de tareas que la Ministra hoy cuestiona”, remarcaron.

Y volvieron a cargar contra Jimena Latorre al sostener que desde el gremio “rechazamos categóricamente cualquier intento de criminalizar la protesta o de utilizar a los trabajadores como chivos expiatorios de fallas en la gestión ambiental o empresarial”.

“Los trabajadores petroleros son quienes sostienen, día a día y bajo condiciones climáticas y geográficas extremas, la producción energética de nuestra provincia. Merecen respeto, no acusaciones infundadas que solo buscan deslegitimar sus reclamos salariales y laborales”, aseguró el secretario general Julian Matamala.

En el tramo final del comunicado, sentencian que “el Sindicato reafirma su compromiso con el medio ambiente, pero subraya que el cuidado del entorno es una responsabilidad de las empresas operadoras y de los organismos de control provincial, quienes deben garantizar que las instalaciones se encuentren en condiciones óptimas antes de apuntar contra el eslabón más fuerte de la cadena: el trabajador”.