Search
Instagram Facebook Twitter
independiente-rivadavia3
PRIMERA DIVISIÓN

Cruces definidos: cuál es el rival de Independiente Rivadavia en los octavos de final del Apertura

La Lepra conoció a su próximo adversario luego de que Gimnasia y Esgrima de Mendoza venciera a Defensa y Justicia. Todos los cruces de octavos quedaron definidos.

Finalmente, con la fase regular del torneo Apertura 2026 concluida, se terminaron de confirmar los cruces para los octavos de final de los playoffs. Y uno de los equipos que esperaba rival hasta última hora era Independiente Rivadavia, el mejor equipo hasta ahora.

El destino quiso que su clásico rival, Gimnasia y Esgrima de Mendoza sea árbitro en la definición. Pese a estar eliminado, el Lobo jugaría un papel clave, ya que enfrentaba en el Víctor Legrotaglie a Defensa y Justicia, que tenía chances de clasificar y modificar el panorama de cara a los octavos de final. Para ello, el Halcón de Varela debía ganar.

Sin embargo, el Lobo terminaría imponiéndose por 2 a 1, lo que sepultó las esperanzas de Defensa y Justicia. Tras ese resultado, la tabla de la zona A quedó definida y la Lepra finalmente conoció a su próximo rival: Unión de Santa Fe.

De este modo, el equipo dirigido por Alfredo Berti enfrentará al Tatengue el fin de semana en el Bautista Gargantini. Cabe destacar que, al haber sido el mejor equipo de la zona “B”, y por tratarse además del conjunto que más puntos sumó en la tabla general, en caso de ir avanzando la Lepra jugará todos los partidos en condición de local, a excepción de la final, que se disputará en cancha neutral.

Todos los cruces de octavos de final

  • Independiente Rivadavia-Unión de Santa Fe
  • River Plate-San Lorenzo
  • Argentinos Juniors-Lanús
  • Rosario Central-Independiente de Avellaneda
  • Talleres de Córdoba-Belgrano de Córdoba
  • Vélez Sarsfield-Gimnasia y Esgrima La Plata
  • Boca Juniors-Huracán de Parque Patricios
  • Estudiantes de La Plata-Racing Club de Avellaneda

ETIQUETAS:

FútbolIndependiente RivadaviaDefensa y JusticiaUnión de Santa FeGimnasia y Esgrima de MendozaApertura 2026

+ Noticias

PRIMERA DIVISIÓN

Cruces definidos: cuál es el rival de Independiente Rivadavia en los octavos de final del Apertura

Por: Redacción NDI

Violencia en el fútbol

Video del caos en la Liga Tunuyanina de Fútbol: insultos, corridas y un árbitro que tuvo que refugiarse en el vestuario

Por: Redacción NDI

CIUDAD DE MENDOZA

Operativos de salud comunitaria recorrerán barrios de la Ciudad durante mayo

Por: Violeta Díaz Costa

STREAMING

Leyendas: la serie británica que revela el lado más oscuro de las misiones encubiertas

Por: Violeta Díaz Costa

definiciones

Elecciones UNCuyo: tras las impugnaciones, así quedaron definidas las listas para el rectorado

Por: María Orozco

otro dolor de cabeza

Escala el escándalo de Adorni: piden interpelarlo, removerlo y hasta su detención por “apretar” a un testigo

Por: María Orozco
Instagram Facebook Twitter