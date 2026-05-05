Cruces definidos: cuál es el rival de Independiente Rivadavia en los octavos de final del Apertura

Finalmente, con la fase regular del torneo Apertura 2026 concluida, se terminaron de confirmar los cruces para los octavos de final de los playoffs. Y uno de los equipos que esperaba rival hasta última hora era Independiente Rivadavia, el mejor equipo hasta ahora.

El destino quiso que su clásico rival, Gimnasia y Esgrima de Mendoza sea árbitro en la definición. Pese a estar eliminado, el Lobo jugaría un papel clave, ya que enfrentaba en el Víctor Legrotaglie a Defensa y Justicia, que tenía chances de clasificar y modificar el panorama de cara a los octavos de final. Para ello, el Halcón de Varela debía ganar.

Sin embargo, el Lobo terminaría imponiéndose por 2 a 1, lo que sepultó las esperanzas de Defensa y Justicia. Tras ese resultado, la tabla de la zona A quedó definida y la Lepra finalmente conoció a su próximo rival: Unión de Santa Fe.

De este modo, el equipo dirigido por Alfredo Berti enfrentará al Tatengue el fin de semana en el Bautista Gargantini. Cabe destacar que, al haber sido el mejor equipo de la zona “B”, y por tratarse además del conjunto que más puntos sumó en la tabla general, en caso de ir avanzando la Lepra jugará todos los partidos en condición de local, a excepción de la final, que se disputará en cancha neutral.

Todos los cruces de octavos de final