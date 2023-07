Los precandidatos a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Luis Petri y Gerardo Morales agitaron la interna con un fuerte cruce en las redes sociales.

El gobernador de Jujuy había recomendado a los turistas no cruzar las rutas por los piquetes durante esta semana. Este caos se dio en medio de la reforma constitucional de esa provincia que generó una fuerte resistencia.

Petri citó la afirmación del compañero de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta y comentó: «La tibieza genera pobreza y caos. No se puede trasladar el costo de la falta de decisión política a los ciudadanos. Los piquetes tienen de rehenes a miles de familias que planearon sus vacaciones desde hace meses».

Además, el precandidato a vicepresidente de Patricia Bullrich añadió que «lo mismo pasa con los comerciantes, artesanos, hoteles y posadas que invirtieron y ahora pueden perderlo todo».

«No podemos seguir dejando que unos pocos secuestren a la mayoría de los argentinos. No hay excusas cuando se trata de aplicar la ley y el orden. No se negocia con los secuestradores», concluyó el ex legislador nacional.

Estimado @GerardoMorales cumplir con la ley y con una orden judicial para terminar con los piquetes que destruyen al pueblo argentino, no es una opción, es una obligación.

Son miles las familias afectadas por el apriete y la extorsión.

El orden y el respeto a la ley no se… https://t.co/iMJlF7yQyp — Luis Petri (@luispetri) July 11, 2023

La respuesta de Morales no tardo en llegar que respondió: “Estimado Luis Petri, lamento que intentes aprovecharte de esta situación. Lo entiendo porque somos rivales, pero debemos recordar que después del 13 de agosto vamos a tener que trabajar juntos por el país», comenzó el gobernador.

Luego, añadió que «como nunca te tocó gestionar o gobernar, no comprendés lo que se necesita para terminar con un Estado paralelo de más de 15 años de violencia y corrupción, con Milagro Sala y su mafia presa».