Crónica y videos del horror: en Santa fe, un alumno sacó una escopeta en un colegio y mató a un compañero

Este lunes, Argentina amaneció conmocionada con la noticia del alumno de 15 años que ingresó armado a la Escuela Normal Mariano Moreno N°40, en la ciudad de San Cristóbal -en Santa Fe-, y abrió fuego contra sus compañeros, provocando la muerte de un adolescente de 13 años y dejando varios heridos. El hecho ocurrió cerca de las 7.30, en el momento en que los estudiantes se disponían a izar la bandera.

Según la información oficial, el agresor sacó una escopeta de su mochila en el patio interno del establecimiento y comenzó a disparar. En medio de la escena, un asistente escolar logró reducirlo al abalanzarse sobre él y quitarle el arma, lo que permitió frenar el ataque.

El momento del ataque (Video: Gentileza).

Según el relato que brindó una estudiante durante una entrevista radial, el ataque habría sido premeditado y que, según trascendió entre los alumnos, el agresor podría haber sufrido situaciones de acoso escolar. “Creemos que fue al azar, porque, por lo que tengo entendido, el chico iba a ir al curso porque le hacían bullying. Ya estaba planificado”, relató.

Por su parte, la situación tomó desprevenidos a los padres de los alumnos de la institución. “A las 7:30 recibí el llamado de mi hija llorando, decía que un alumno estaba a los tiros”, contó una madre. Otro padre señaló que había dejado a su hijo minutos antes y que fue alertado por otros familiares sobre lo ocurrido.

Ante la gravedad de los hechos, la escuela fue evacuada de inmediato y la Policía detuvo al atacante, mientras la zona quedó acordonada. En paralelo, se desplegó un operativo para brindarle asistencia médica a los alumnos heridos.

Ante la gravedad de los hechos, el colegio fue evacuado (Video: Gentileza).

El estado de los heridos tras el ataque

Tras el tiroteo, seis estudiantes quedaron internados en el hospital local de San Cristóbal con heridas superficiales y en condición estable.

Además, otros dos jóvenes fueron derivados al Hospital Regional de Rafaela para una atención más compleja. Uno de los heridos, de 13 años, ingresó en estado crítico con perdigones en la cara y el cuello, aunque luego fue estabilizado y se encuentra lúcido. Está previsto su traslado a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Santa Fe.

El otro paciente derivado, de 15 años, presenta lesiones leves y fue trasladado únicamente para controles médicos, sin riesgo.

La reacción del club donde jugaba la víctima

Ante el lamentable suceso, el Club Atlético Independiente de San Cristóbal -donde la víctima de 13 años jugaba- sacó un comunicado donde confirmó que este lunes la institución permanecerá cerrada.

Por su parte, el Racing Lawn Tennis Club -institución a la que asistía el atacante- también confirmó que el lugar permanecerá cerrado este lunes.