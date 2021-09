La sentencia a uno de los curas del Monasterio Cristo Orante de Tupungato generó debate ni bien fue expuesta. Diego Roqué fue suspendido por el tribunal eclesiástico por 8 años, por mantener relaciones sexuales con un aspirante a monje que lo denunció. Sin embargo desde el tribunal eclesiástico no admiten que haya existido abuso sexual.

Se conoció la sentencia eclesiástica a uno de los dos curas denunciados por un joven, ex aspirante a monje. La víctima había denunciado a los dos religiosos por abusos de conciencia y sexuales en el monasterio ubicado en Tupungato, el cual transcurre en tres planos judiciales.

Causa Penal

En el ámbito de la Ley, en el fuero penal donde el joven –identificado como Nicolás Bustos– denunció a los monjes Diego Roqué Moreno y Oscar Portillo como autores de los abusos. En este plano siguen imputados y las novedades más recientes tienen que ver con que al joven se le realizaron nuevas pericias oficiales para determinar la verosimilitud de sus relatos en las denuncias (incluyendo aspectos psicológicos y psiquiátricos del joven).

Anteriormente, dentro de la misma causa, especialistas del Equipo de Abordaje de Abuso Sexual –también peritos oficiales del Ministerio Público Fiscal- ya habían concluido en que el relato y los rasgos de personalidad de Bustos eran compatibles con los de una víctima de estos hechos.

Causa Civil y eclesiástica

El otro plano en el que transcurre la causa es el civil. Aquí la víctima busca un resarcimiento de parte de los involucrados para con el denunciante. Y el tercero de ellos es la investigación eclesiástica, la que lleva adelante la propia Iglesia como institución para determinar si hubo alguna falta o delito en el desempeño de los dos curas en su rol ministerial. Y aunque los tres procedimientos son independientes entre sí, es justamente en el fuero canónico de la Justicia en la que se conoció recientemente una sentencia.

Lo suspendieron por 8 años por mantener relaciones sexuales

La reciente sentencia del Tribunal Interdiocesano Bonaerense, con firma del notario Luis María de Ruschi y fechada el 14 de septiembre último, el monje Roqué Moreno fue suspendido por ocho años como cura. Así lo dispuso en su sentencia el mencionado tribunal, ya que la causa canónica fue trasladada a Buenos Aires por decisión del Arzobispado de Mendoza para (según explicaron oportunamente) garantizar la imparcialidad.

Según se puede inferir, el cura fue sancionado por mantener relaciones sexuales, pero no por cometer un delito sexual. El monje fue encontrado “culpable del delito que se desprende de la obligación de castidad para los clérigos”. No obstante, en la misma sentencia –que en su notificación al denunciante no incluyó los fundamentos de la misma- se aclara que “se determinó que no consta el delito de abuso de potestad”.

“Por lo tanto se le impuso como pena justa la prohibición del ejercicio público del ministerio sacerdotal por ocho años (canon 1.336 1, 3°), en cualquiera de sus dimensiones, inclusiva impartir sacramentales o el ministerio de la palabra, también en modalidad virtual”, establece la notificación sobre la sentencia eclesiástica.

Además, como publicó Diario Los Andes se establece que corresponderá al Arzobispado de Mendoza determinar su lugar de residencia (“mandato de residencia”) durante los próximos cinco años.