Cristina Kirchner supera en una encuesta a Javier Milei y crece la preocupación

Javier Milei está siendo víctima de un fenómeno reiterado: la maldición del tercer año. Si en octubre ganas con1 contundencia las elecciones legislativas, seis meses después tu imagen se deteriora aceleradamente.

Ocho años atrás, lo mismo le sucedió a Mauricio Macri tras arrasar en las legislativas de 2017: se prometía un largo ciclo de hegemonía, pero 2019 marcó el regreso del kirchnerismo al poder.

La situación está comenzando a impactar en el ánimo de Milei, que durante los días de descanso de Semana Santa difundió cerca de mil posteos en sus redes sociales atacando al periodismo.

Más revelador fue, sin embargo, el cierre de su discurso ante la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense (AmCham): “Vamos a escribir la mejor página de la historia argentina. Si no nos acompañan, nos volvemos a casa, no pasa nada. Pero si sale bien, Argentina habrá dado un paso para ser grande nuevamente”.

El “si sale bien” alarmó a muchos, porque es la primera grieta que muestra la confianza en el presidente. Milei les dijo a los empresarios que las cosas van a salir bien, pero pueden también salir mal y que, si fracasan en el Gobierno, ni a él ni a los integrantes de su gabinete les faltará trabajo en la actividad privada.

Los nervios en el Ejecutivo son evidentes y hay números de encuestas, que preocupan.

Algunos sondeos marcan entre un 60 y 70% de imagen negativa de Milei.

Sin embargo, la respuesta que más incertidumbre genera es ¿a quién se votaría si las elecciones fueran mañana? Un 32% opta por el nuevo peronismo (lo dejado por Cristina Kirchner) y un 31% por las huestes de Milei

Es cierto que falta tiempo aún para las elecciones de 2027 y que una cosa es responder a una encuesta y otra decidir cuando llega el momento.