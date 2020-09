La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo ayer que «no solamente» el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, «dice una cosa pero hace otra», sino también titular de la UCR, Alfredo Cornejo, a quien calificó como «otro entusiasta militante del ‘haz lo que yo digo pero no lo que yo hago'» porque, en su provincia, «el Poder Legislativo está reformando la Constitución por vía remota».

«Parece que no solamente Rodríguez Larreta dice una cosa pero hace otra. Lo acompaña otro entusiasta militante del ‘haz lo que yo digo pero no lo que yo hago’: Alfredo Cornejo, Diputado Nacional, Presidente de la UCR y ex gobernador de la Provincia de Mendoza…», escribió la vicepresidenta en su cuenta de la red social Twitter.

En ese sentido, advirtió que «¡En esa provincia el Poder Legislativo está REFORMANDO LA CONSTITUCIÓN por vía remota!».

«¡Si! No quieren debatir en el Congreso Nacional pero en su provincia reforman la Constitución por zoom», manifestó la vicepresidenta y agregó: «¿No me crees? Te comparto el hilo de Natalia Vicencio, senadora provincial mendocina».

Cornejo le contestó por Twitter y dijo: «No quiero creer que actúa de mala fe, prefiero pensar que está desinformada. El proceso de reforma constitucional en Mendoza se votaría en 2021 y de forma presencial, como el acuerdo de los jueces».

El exgobernador cuyano señaló que «en Mendoza, el sistema de sesiones virtuales está vigente, mientras que en Diputados de la Nación está caído», aunque señaló «confío en que podremos renovar el protocolo que habilita las sesiones».

«Queremos algunas seguridades para que la reforma judicial que usted impulsa no sea un manto de impunidad ni un mecanismo para sacar presos con los criterios que le indica Eugenio Zaffaroni.», agregó.

Y señaló que «en Mendoza, la reforma judicial que ya hicimos, fue para sancionar con mayor dureza a quien delinque, y no para llenar la calle de delincuentes peligrosos».

La Vicepresidenta replicó en su posteo un hilo de tuits de la senadora Vicencio, quien escribió en su cuenta de la misma red social: «Viendo cómo #JxC impide el funcionamiento del Congreso y frena leyes que son importantes para todxs».

«Voy contarles cómo funciona la Legislatura en #Mendoza, donde @ucrmendoza y @ProMzaOficial son gobierno y no opositores porque sí a las políticas de @alferdez y @CFKArgentina», expresó la senadora provincial del Bloque Todos Mendoza.

En ese sentido, afirmó que «el vicegobernador @MarioAbedok estableció que @LegislaturaMdz iba a funcionar de manera remota. Sucedió cuando transcurrían las primeras etapas del aislamiento provocado por el #Covid» y destacó que «Tuvo el apoyo de la oposición».

Vicencio manifestó que «al día de hoy no podemos ir los y las senadoras y se han votado todo tipo de leyes: Emergencias económicas y pliegos de jueces (incluso el de la cuestionada Teresa Day, la miembro más reciente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza)» y resaltó que «se trabaja en comisiones y van funcionarios».

«En Mendoza, el sistema de sesiones remotas es tan defendido por @rodysuarez que incluso se está debatiendo la reforma de la Constitución. Sí. La Carta Magna provincial, que tiene más de 100 años, se está analizando con este sistema», advirtió la senadora provincial.

Asimismo, expresó que «para defender el sistema de sesión remota, @marioabedok escribe notas en los diarios felicitándose por el modelo de la Legislatura y poniendo a @MendozaGobierno como ejemplo de la institucionalidad».

«En realidad, no es el sistema lo que les molesta. Es el mandato del #Congreso para tratar temas que son importantes para todos los y las argentinas», afirmó Vicencio y dijo que «es momento de que los gobernadores colaboren con el presidente @alferdez y hagan honor a los argentinos que los votaron».