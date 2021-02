Tiene 39 años y es una persona incansable por el conocimiento y el arte. Querido y reconocido en su San Carlos natal, Cristian desarrolla desde hace un tiempo su faceta artística más allá de la cotidianidad de la vida y lo laboral.

En parte influenciado por el surrealismo y la pintura abstracta de artistas como Joan Miró, Cristian decidió hacer del arte visual un divertimento, luego adoptarlo como la manera de expresarse para que a posterior también sea un desarrollo profesional propio.

Cristian invita a romper los moldes y las maneras de vida que creemos convencionales e intactas para adentrarnos en el mundo de las posibilidades y de hacer –de la manera más profesional- aquello que queremos y nos hace bien.

Cristian Montenegro, en pleno proceso de arte

-¿En qué momento se definió tu vocación de artista?

-Desde niño me gusta pintar e inventar objetos. Se hizo más fuerte a medida que iba creciendo, ya en la secundaria participé del equipo de dibujo y pintura de la escuela, en mi formación profesional aumentaron mis ganas de crear y realicé paralelamente a la carrera base de tecnología la carrera de diseño industrial. En el 2013 retomé clases de pintura con una escenógrafa de San Martín, Alba, la cual me enseño técnicas que no conocía y desde ahí no deje de crear.

-¿Cómo fue tu formación?

-Tengo varias carreras: Analista en sistemas, analista programador (Maza), diseño industrial (solo 2 años UNCuyo), Guía de turismo y Técnico (IES Tupungato), Licenciatura en tecnología educativa (UTN), Especilista en tecnología adaptada para personas con discapacidad (BSAS). Cursos de pintura y muralismo (online). Pintura artística (amelie)

– ¿Qué entendés sobre el arte? Definiciones personales, reflexiones.

– Es CREAR, es la expresión más pura y sincera de un momento de inspiración o emoción de un artista, que se plasma en un objeto, a través de formas, colores, texturas y se finaliza con el título de la obra.

-¿Cómo ves el arte en el mundo contemporáneo?

– Hoy en día, en pandemia la mayoría ha optado por comprar arte, por potenciar su hogar y pintar murales, comprar objetos originales. Lo bueno de esto es que hay muchas oportunidades para todos los artistas. Hay influencias latinas en las pinturas y se ha fortalecido la pintura tropical, en murales y cuadros.

-¿Qué influencias o referentes reconocés?

– He conocido artistas locales y de América a través de redes sociales, no me siento influenciado por alguno en especial. Si en un momento me gustó mucho la pintura de Joan Miró. Hoy trato de buscar un estilo donde me sienta cómodo y a la vez sea comercial, ya creo que se está afirmando mucho el muralismo y la pintura abstracta.

– ¿Cuál es tu principal motivación como artista?

– Cuando pinto desaparezco por completo, me encuentro conmigo, en una frecuencia fija y siento que se unen todos mis sentidos. Cuando son pedidos específicos trato de darle mi impronta para que no sea una copia. Me motiva las ganas de crecer y llevar colores a cada lugar donde va la obra o donde queda la pintura realizada.

– ¿Qué creés que deberíamos hacer hoy para poder expandir más el Arte?

– Realizar muestras de arte (en espacios gubernamentales y on line) Muestras temáticas. Compartir técnicas y mostrar. Propiciar espacios de arte sería lo principal.

–¿Cómo influye el contexto en tus obras?

-Me favoreció en un 100% ya que estoy en mi casa creando todo el tiempo. Divido mis actividades de docente con mi amor por la pintura. Al momento llevo realizada 198 pinturas (cuadros y murales en cuarentena).

–En tres palabras, ¿Cómo definirías tu obra?

-Cálida, pasional y volátil.

–¿Qué consejos le darías a los que empiezan en el mundo del Arte?

-Aquí nadie tiene la perfección, lo que creas es arte. Y cuando no te sale algo, déjalo descansar y retoma cuando llegue el momento de seguirlo.

–¿Qué opinás de la tecnología y el Arte?

-Dos grandes aliados tanto para hacer bocetos, como para vender. Hoy en día es lo que abre puertas para hacerse conocido y llevar las obras más allá del círculo de amigos y flia.

–¿Estás actualmente en algún Proyecto Artístico?

-Estoy realizando muestras públicas con los protocolos necesarios en toda Mendoza, en forma gratuita y sorteando una obra al finalizar. Próximamente comenzaré con una colega un emprendimiento de venta de productos y videos en Instagram live sobre pintura.

–¿Cómo hacés para vender tus obras?

-A través de redes sociales (Instagram y face), los hashtags ayudan muchísimo. A través de sorteos para buscar seguidores. Muestras y buscando galerías virtuales.

–¿Es egoísta el mundo del Arte?

-El arte no, el artista si. Creo que hay muchos contemporáneos que se creen dueños de técnicas.

–¿Cómo vés el Arte de Mendoza en Argentina?

-En potencia. Creo que lo que hace el municipio de Godoy Cruz y San Carlos, ayuda en estos momentos muchísimo a los artistas locales con muestras virtuales.

–¿Creés que la comunidad en general está interesada en el Arte local?

-He tenido muy buena respuesta, diría que sí.

–¿Qué pensás sobre el futuro del Arte?

-El arte estuvo, está y estará, mientras haya soñadores y quieran mostrar lo que hacen vivirán los colores en todas sus formas.

Cristian Javier Montenegro. / Instagram @cjmmza / Twitter @cjmmza / Facebook: cristian Montenegro / Correo cjmmza@gmail.com