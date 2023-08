Cristian Gottardini habló sobre el escándalo eleccionario que desató en Tunuyán

A pocos días de las elecciones en el departamento de Tunuyán, donde se definirá al sucesor del actual intendente Martín Aveiro, los trapitos eleccionarios se pusieron al sol y se desató un verdadero escándalo tras reafirmarse la denuncia que se presentó contra Cristian Gottardini por fraude electoral.

El exconcejal de la comuna, que en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) compitió y logró el 10% de los votos, está envuelto en una verdadera polémica luego de bajar su candidatura, arreglar con Alfredo Cornejo y brindarle su apoyo al candidato de Cambia Mendoza, Luis López.

Esto desató en que los partidos que integraban el Frente Unidos por Tunuyán, espacio al que representó en las primarias, lo denunciara ante la Junta Electoral.

Luego del duro comunicado publicado por el espacio también integrado por el Partido Demócrata, el Partido de los Jubilados, el Partido Libertario y Compromiso Federal, el actor principal de este culebrón político habló en MDZ Radio y aclaró que “yo no soy más candidato. Nuestro partido (partido vecinalista Unidos por Tunuyán) es el creador y la columna vertebral del frente. Sin desmerecer a los demás partidos, han sido sellos de goma que tuvieron la intención de integrar el frente que se llama Unidos por Tunuyán para que tenga una relación directa con nuestro partido”.

Y arremetió: “Desde lo político aportaron muy poco, por no decir nada. Estos partidos en otros departamentos hicieron un frente que se llama Demócratas, Jubilados y Libertarios. Y en Tunuyán adhirieron al que formamos nosotros”.

En el comunicado enviado a los medios, el resto de los partidos que integraban el frente expresaron que Cristian Gottardini “ha engañado o manipulado a los ciudadanos con el fin de obtener beneficios personales o ventajas políticas de manera deshonesta”.

El Frente Unidos por Tunuyán dió muestras claras de apoyo a Cambia Mendoza . Tunuyán tendrá un papel fundamental a nivel provincial y es por esto que en el día de hoy estuvimos junto a Luis López y Cristian Gottardini para proyectar un futuro concreto en el departamento. pic.twitter.com/EeSirMvbyi — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) June 7, 2023

Por eso, el exconcejal sentenció: “Hay una decisión de no competir, pero que no es mía. La lista es de un candidato a intendente, cinco concejales titulares y tres suplentes. Tanto el intendente -que soy yo- como seis de los ochos candidatos a concejales, decidimos que era conveniente, por una multiplicidad de factores, no continuar y no participar de las elecciones generales del 3 de septiembre”.

Sobre cómo se comportará el 10% del padrón que le dio su voto de confianza, el ahora aliado del espacio comandado por Alfredo Cornejo, explicó que “no puedo decir qué van a hacer los electores, pero espero que realmente haya una intención de cambiar un Gobierno nefasto que tenemos en Tunuyán: un Gobierno de apriete que tiene muchísimo casos de corrupción y de violencia tanto institucional como para el público en general”.

En tanto, aclaró que “lo que está en discusión, y que este viernes tendremos la reunión definitiva para votarlo como partido y que vamos a darlo a conocer el martes, es si acompañamos o no a Luis López, que es el candidato de Cambia Mendoza”.

Por otro lado, el ahora excandidato dejó clara su postura de respaldo a Luis López al expresar: “Yo esto convencido al cien por ciento, pero siempre hemos hecho lo que diga la mayoría de los representante de nuestro partido. Si me preguntás a mí, estoy de acuerdo porque entendemos que hay que unir fuerzas porque es la única manera que tenemos de pelearle a esta gente”.

“Ellos (los demás partidos del frente) son férreos militantes de De Marchi y anticornejo al cien por ciento. El Partido Demócrata y el Partido de los Jubilados fueron socios. Pero eso fue lo que dinamitó la pelea en el frente en Tunuyán. Empezaron las peleas internas irreconciliables. Nosotros sí aceptamos que apoyaran a De Marchi, pero ellos no aceptaron que lo hiciéramos con Cornejo. No se puede tener una idea de gobernador un departamento cuando tenemos problemas de que no podemos ni vernos entre nosotros”, finalizó el ahora excandidato a intendente del departamento.