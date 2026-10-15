Crisis salarial en la UNCuyo: el 96% de los docentes y no docentes tiene un básico por debajo de la línea de pobreza

La crisis del financiamiento universitario tiene un impacto directo sobre los trabajadores de la educación superior en Mendoza. Según un informe publicado por Unidiversidad, el 96% de los docentes y no docentes de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) percibe un salario básico inferior a la línea de pobreza, un dato que refleja la pérdida de poder adquisitivo que atraviesa el sector.

El relevamiento pone en evidencia la situación de quienes sostienen diariamente el funcionamiento de una de las principales instituciones educativas de la provincia, en medio de los reclamos por recomposición salarial y mayores recursos para las universidades públicas.

Es decir que solo el 4,4 % de docentes y no docentes de la Universidad Nacional de Cuyo cobró un salario básico por arriba de la línea de pobreza que, según el Indec para el primer semestre de 2026, se ubicó en 1.440.395 pesos.

La cifra adquiere especial relevancia en el contexto de la disputa entre el Gobierno nacional y las universidades por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que contempla mecanismos de actualización salarial y presupuestaria.

El deterioro salarial de los trabajadores de la UNCuyo

De acuerdo con la información difundida por Unidiversidad, la proporción de trabajadores cuyos salarios básicos se ubican por debajo de la línea de pobreza alcanza al 96% del personal docente y no docente de la casa de estudios.

El dato permite dimensionar la magnitud del problema salarial dentro de la universidad mendocina. Sin embargo, es importante distinguir entre el salario básico y el ingreso total que percibe cada trabajador.

El básico no necesariamente equivale al sueldo de bolsillo, ya que la remuneración final puede incluir adicionales por antigüedad, dedicación, categoría y otros conceptos establecidos en los convenios laborales.

Por ese motivo, el indicador no significa que el 96% de los trabajadores universitarios viva efectivamente en situación de pobreza, sino que sus remuneraciones básicas se encuentran por debajo del valor de referencia utilizado en la comparación.

Aun con esa distinción, el porcentaje refleja las dificultades que enfrenta el sector universitario para recuperar el poder adquisitivo de sus salarios.

La crisis salarial se suma al conflicto por el financiamiento universitario

La situación de los trabajadores de la UNCuyo forma parte de un escenario más amplio de dificultades presupuestarias que atraviesan las universidades nacionales.

En mayo de 2026, Unidiversidad informó que, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los salarios reales de docentes y no docentes universitarios habían perdido un 34,2% de su poder adquisitivo entre noviembre de 2023 y abril de 2026.

A esta situación se suma la controversia por la implementación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, que establece mecanismos de recomposición de los salarios y actualización de las becas estudiantiles.

La normativa contempla la recuperación salarial tomando como referencia la inflación acumulada desde diciembre de 2023 y la convocatoria periódica a negociaciones paritarias.

En junio de 2026, la Corte Suprema dejó firme una medida cautelar que obligaba al Poder Ejecutivo a avanzar con esas actualizaciones.