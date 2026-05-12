Crisis presupuestaria: la UNCuyo denuncia un recorte y alerta por los bajos sueldos

En el marco de una nueva Marcha Federal Universitaria convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Gremial Universitario, las máximas autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) alzaron la voz para describir el crítico panorama financiero que atraviesa la casa de estudios.

En declaraciones radiales a LV10, el vicerrector de la institución, Gabriel Fidel, advirtió que la universidad pública se encuentra en una situación de peligro inédita, denunciando un asedio que combina la asfixia económica con un fuerte relato descalificador.

De acuerdo con las cifras presentadas, el presupuesto destinado al funcionamiento operativo sufrió una caída real del 45%, mientras que las partidas para salarios docentes y no docentes se desplomaron un 40%.

Fidel, quien además es candidato al rectorado en las elecciones de este año, remarcó que el recorte actual está “expulsando gente del sistema y deteriorando la calidad educativa”. Al respecto, detalló que el 90% del gasto total de la universidad se destina a salarios, por lo que la pérdida del poder adquisitivo es el golpe más visible de la crisis:

Docentes iniciales (pocas horas): Los sueldos de partida apenas rondan los 200 mil pesos.

Dedicación exclusiva (techo general): Los profesionales con exclusividad no superan los 1.200.000 pesos netos tras los descuentos.

Por su parte, Estefanía Villarruel, secretaria general del Rectorado, aseguró que las aulas siguen abiertas y las actividades de investigación se sostienen exclusivamente gracias a que la UNCuyo cuenta con “cuentas ordenadas”. No obstante, aclaró que esta ingeniería financiera es sustentable en el corto plazo, pero inviable de cara al futuro con partidas desactualizadas y haberes congelados.

Villarruel también desmitificó el argumento oficial sobre la supuesta falta de controles en las casas de altos estudios:

“No es una cuestión de orden, sino de ataque. El año pasado presentamos absolutamente todo lo requerido por la Auditoría General de la Nación (AGN) y todavía estamos esperando que vengan los auditores. Estamos totalmente dispuestos a que nos controlen; esto no es un problema de transparencia, sino un ataque ideológico permanente”.

Finalmente, la funcionaria se refirió a las tensiones con el Ministerio de Capital Humano respecto a la distribución de fondos hospitalarios, donde la Universidad de Buenos Aires (UBA) absorbe el 95% de los recursos.

Villarruel aclaró que, si bien el Hospital Universitario de Mendoza funciona con normalidad y asiste a unos 12 mil pacientes mensuales (frente a los 700 mil de la UBA), el centro asistencial local se ha visto obligado a desviar los ingresos propios generados por sus prestaciones para cubrir gastos corrientes básicos. Esta maniobra se debe a que las partidas nacionales que figuran en el Presupuesto nacional para el hospital mendocino aún no han sido transferidas.