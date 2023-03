Actualmente hay un sobreprecio de entre un 20 y 30% en el valor de los alquileres.

Con la ley de alquileres puesta en marcha desde el 2020, el sector inmobiliario no logra acomodarse, y por el contrario la situación cada vez es más compleja tanto para propietarios como para inquilinos e incluso para las inmobiliarias.

Así es como Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI) especificó que el mercado de alquileres no desaparecerá pero sí destacó que “hay un número bajo de alquileres disponibles ofertados y mucha gente que necesita alquilar, por lo que muchas publicaciones de alquiler no llegan a hacerse”, comentó, y aclaró: “Las inmobiliarias tienen tantos pedidos pendientes que cuando llega un inmueble para alquilar directamente ya está alquilado y no hay que ni publicarlo”.

En tanto, el presidente de CAMESI especificó que actualmente “hay sobreprecios de entre 20 y 30% y se alquila igual, por lo que el valor de mercado está subiendo a valores que son irreales”.

Pese a esta situación Malbrán aclaró que los propietarios sabiendo que la primera actualización de su inmueble va a ser a los doce meses, busca amortiguar lo que en un año no va a tener ningún aumento.

“Inician con un precio bastante más alto de lo que podíamos pensar, por eso hoy los alquileres están dando una rentabilidad que subió muchísimo. En la pandemia era del 1,7% anual en dólares y hoy estamos cerca del 5,5% alquileres a plazo y hasta un 12% los temporarios”, dijo, y opinó: “Por dicha rentabilidad, hay menos alquileres permanentes y más temporarios”.

Por último, el especialista aseguró que por más de que sea modificada la ley de alquileres no va a cambiar la situación: “El régimen inflacionario habría que paliarlo con medidas estatales de fondo como emisión de créditos hipotecarios para primera vivienda; beneficios para quienes construyan inmuebles que vayan a ser destinados a alquiler y beneficios para los propietarios que deciden alquilar su departamento”, concluyó.