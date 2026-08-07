“Crisis estructural”: el fuerte reclamo de los viñateros de Mendoza

La Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM) emitió un contundente comunicado en el que advirtió que la vitivinicultura provincial atraviesa una “severa crisis estructural” y reclamó a los gobiernos provincial y nacional que implementen medidas que permitan revertir el deterioro que, según aseguró, afecta a “miles de productores“.

La entidad sostuvo que la combinación entre una menor producción, el aumento sostenido de los costos y los bajos precios que reciben los productores por la uva y el vino configuró un escenario económico que amenaza la continuidad de numerosas explotaciones agrícolas.

En ese contexto, la AVM señaló que la cosecha 2026 registró una caída del 12% respecto del ciclo anterior y remarcó que, mientras los insumos básicos y los costos operativos continúan en aumento, el precio que perciben los productores por su producción se mantiene en valores similares -e incluso inferiores- a los de hace dos años, con plazos de pago cada vez más extensos.

“Esta ecuación económica del productor vitícola resulta terminal. Trabajar a pérdida viene forzando la parálisis de innumerables explotaciones agrícolas en toda la geografía provincial“, expresó la asociación en el documento.

Para la entidad, el deterioro de la rentabilidad ya comienza a reflejarse en el abandono de fincas y viñedos, la pérdida de fuentes de trabajo y el traslado de familias rurales hacia los centros urbanos.

En el comunicado, la asociación recordó que la vitivinicultura representa aproximadamente el 15% del Producto Bruto Geográfico provincial y genera más de 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos, además de sostener sectores vinculados al turismo, la gastronomía, la hotelería y la proyección internacional de Mendoza. “Sin viñateros, contratistas y obreros trabajando la tierra desde primera hora de la mañana, no hay vendimia ni desarrollo provincial agropecuario posible“, sostuvo la entidad.

Los reclamos al Gobierno

Además del diagnóstico sobre la situación económica, la Asociación de Viñateros cuestionó distintas decisiones vinculadas al funcionamiento del sector.

En primer lugar, manifestó su rechazo a los intentos de eliminar el Control de Ingreso de Uva (CIU), al que definió como el “título de propiedad” del productor agrícola y una herramienta clave para resguardar a los pequeños viñateros.

La entidad también expresó su preocupación por el desmantelamiento de organismos vinculados a la producción, como el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Otro de los puntos cuestionados fue la autorización de la refermentación, práctica que la asociación calificó como “nefasta” al considerar que afecta la transparencia sobre el volumen real de vino y mosto disponible en el mercado y favorece maniobras especulativas que terminan perjudicando a los productores primarios.

Frente a ese escenario, la AVM reclamó condiciones de mayor previsibilidad para la actividad, acceso a financiamiento, prórrogas para obligaciones que calificó como imposibles de afrontar y reglas comerciales claras que, según expresó, “impidan el despojo viñatero“.

En el cierre del documento, la entidad dejó un mensaje dirigido a las autoridades: “¡La viña no espera! Los viñateros no dejaremos que una coyuntura de innumerables decisiones políticas y de sectores concentrados ajenos a nuestra labor agrícola, se lleve por delante el esfuerzo del trabajo digno de la tierra, orgullo de todos los mendocinos“.

Qué muestran los datos oficiales

El planteo de la Asociación de Viñateros encuentra respaldo en los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Según el informe final de cosecha 2026, Mendoza obtuvo una producción de 13,1 millones de quintales de uva, frente a los más de 15 millones registrados en 2025, lo que representa una merma superior al 12%.

En contraste, San Juan mostró un comportamiento opuesto, con un crecimiento cercano al 20% respecto del año anterior.

A nivel nacional, la cosecha alcanzó los 18,39 millones de quintales, por debajo de los 19,5 millones obtenidos en 2025, una disminución cercana al 5,7%.