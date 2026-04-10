Crisis: cortaron la luz por falta de pago en una municipalidad

En un hecho inédito, el edificio municipal de Malargüe se quedó a oscuras el jueves tras sufrir el corte del suministro eléctrico por una deuda acumulada. La situación obligó a la gestión de Celso Jaque a recurrir a grupos electrógenos para mantener la operatividad mínima de las oficinas públicas.

El propio intendente fue el encargado de dar a conocer la noticia, sin rodeos: “Quería decirlo yo para evitar suspicacias. Reconozco que tenemos problemas financieros”, admitió Jaque, quien además denunció una respuesta tajante por parte de la empresa prestataria al intentar negociar un plan de pagos, según señala diario El Sol.

Para explicar la crisis económico, el exgobernador puso el foco en la caída de los ingresos provinciales. Según los números presentados por la comuna:

En la segunda quincena de febrero, el municipio recibió 1.500 millones de pesos.

En la segunda quincena de marzo, la cifra cayó a 762 millones.

Esto representa una baja real del 49% en los recursos coparticipables en apenas un mes.

“No somos el único municipio en esta situación. Las provincias y comunas atravesamos un escenario complejo por la caída de la recaudación”, señaló Jaque.

Pese al apagón y al rojo financiero, el jefe comunal intentó llevar calma a la planta de empleados. Aseguró que el pago de salarios está garantizado, aunque reconoció que para cumplir con las fechas deben recurrir a un mecanismo financiero de emergencia: el uso del descubierto a tasa cero que otorga el Banco Nación.

Dada la gravedad de la crisis, Jaque confirmó que ya inició conversaciones con el Ministerio de Hacienda para solicitar un anticipo de la coparticipación correspondiente a abril, buscando así regularizar el suministro eléctrico y aliviar las arcas municipales.