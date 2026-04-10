Crimen de la niña baleada en Godoy Cruz: detuvieron a un adolescente de 17 años por ser el presunto culpable

Este jueves, un joven de 17 años fue detenido tras ser señalado como el presunto culpable de haberle disparado a la niña de 11 años en Godoy Cruz, hecho que conmocionó a toda Mendoza hace sólo algunas semanas. El adolescente fue capturado tras un megaoperativo dispuesto por la Justicia.

Con la captura consumada, la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta imputó al adolescente por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

Además, la Justicia dispuso que se lleve a cabo una rueda de reconocimiento en los próximos días, una medida considerada clave para el avance del expediente. En esa instancia, el menor deberá ubicarse frente a un vidrio espejado para que un testigo determine si fue quien efectuó los disparos contra la víctima.

Todo apunta a una venganza narco que involucra al padre de la niña

Según las hipótesis que manejan los investigadores y los familiares de la víctima, el ataque estaría vinculado a un conflicto narco relacionado con el padre de la niña.

En ese marco, el adolescente de 17 años habría actuado como sicario en el ataque, que habría sido ordenado desde el interior del Complejo Penitenciario N°3 Almafuerte. Allí se encuentra alojado el padre de la víctima, Marcelo José Agüero Delclaux, alias “Tapón”.

Según esa línea investigativa, el conflicto se originó luego de que Agüero Delclaux se negara a asumir la responsabilidad por droga secuestrada en el complejo penitenciario. En ese contexto, se habrían registrado amenazas previas contra la familia. El 15 de marzo, un sujeto efectuó entre seis y ocho disparos contra la vivienda de Yamila Agüero Delclaux, hermana del interno, en la zona oeste del departamento, sin que se registraran heridos.

Seis días después, se produjo el ataque en el que resultó herida la niña de once años. El hecho ocurrió en la intersección de Martín Coronado y El Carrizal, pasadas las 19 horas. Al escuchar los disparos y ver a un sujeto huir, vecinos de la zona llamaron al 911. Al llegar al lugar, personal policial entrevistó a la madre de la menor, quien relató que escucharon golpes en la puerta de la vivienda, tras lo cual la niña salió a atender y se oyeron los disparos. Como consecuencia, la pequeña sufrió heridas en una mano y en un miembro inferior.

Tras el hecho, la menor fue trasladada inicialmente al Hospital Lencinas y luego derivada al Hospital Notti, donde quedó internada en estado delicado y evolucionó favorablemente con el paso de los días.