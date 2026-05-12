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“Criaturas luminosas”, la película con Sally Field y un pulpo que sorprende en Netflix

Con Sally Field como protagonista, la producción combina drama y ternura en una historia marcada por la soledad y los vínculos humanos.

La plataforma Netflix sumó a su catálogo una de las producciones más comentadas de los últimos días: Criaturas luminosas, una emotiva historia protagonizada por Sally Field que combina drama, misterio y vínculos inesperados.

La película está basada en la exitosa novela “Remarkably Bright Creatures”, de Shelby Van Pelt, y sigue la vida de Tova, una viuda que trabaja durante las noches en un acuario. Allí desarrolla una singular relación con Marcellus, un pulpo gigante del Pacífico que, gracias a la voz de Alfred Molina, se convierte en uno de los personajes más entrañables de la historia.

Desde su estreno, la producción logró captar la atención de los usuarios por su tono sensible y familiar, alejándose de las fórmulas tradicionales de acción o suspenso que suelen dominar las plataformas de streaming. Además, la historia fue destacada por recuperar un estilo de cine emotivo y humano, con personajes atravesados por la necesidad de reconstruir sus vínculos.

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