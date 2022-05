Se trata de Roberto Giuliani y Mario Zangaretti, quienes volcaran los créditos del Mendoza Activa III a sus emprendimientos.

Ambos son productores locales muy conocidos en la zona, tiempo atrás habían requerido los fondos para adquirir maquinarias agrícolas para sus emprendimientos los cuales les fueron otrorgados.

El adjudicatario Zingaretti compartió que con el crédito: “Vamos a renovar una máquina pulverizadora.” Sobre el Programa sostuvo que “Alivia la carga de los productores”.

Por su parte, Giuliani expresó, “Es muy importante porque inicié un proyecto en una pequeña bodeguita, de 10 hectáreas y me hacía falta comprar máquinas para elaborar y con un Fondo de la Transformación pude comprar las máquinas y luego venía este reintegro de Mendoza Activa III. Me enteré y me arrimé a Desarrollo Económico para llenar los formularios, los chicos de la oficina me ayudaron de forma impecable, y así fue presentada y aprobada que es lo más importante”.

Del encuentro entre productores y el jefe comunal Gustavo Soto, participó el nuevo Director de Desarrollo Económico, Fabricio García, en representación de la división municipal que vincula a los ciudadanos interesados en el Programa Mendoza Activa.

“En este momento no están abiertas las inscripciones, pero sí se están llevando a cabo las firmas de los convenios de aquellos programas que justamente se han aprobado. Hay una gama muy amplia que tiene que ver con la reactivación económica”, comentó García.

Créditos del Programa Mendoza Activa

Fue creado en contexto de pandemia para estimular inversiones y fortalecer la reactivación económica de Mendoza. Incrementar la actividad en las micro, pequeñas y medianas empresas, mediante el otorgamiento de un crédito fiscal en el impuesto sobre los ingresos brutos, aportes no reembolsables y tarjeta de consumo (billetera virtual).

El programa apunta al crecimiento de sectores productivos estratégicos, promoviendo la radicación de empresas en Parques Industriales, atrayendo inversiones foráneas y estimulando aquellas inversiones que tengan como destino la generación de empleo, la innovación y las exportaciones.

Mayor información

La oficina de Desarrollo Económico brinda el servicio de consultoría en el Anexo Municipal, ubicado en calle Beltrán 43, de lunes a viernes de 8 a 16h.

“Esperamos el nuevo lanzamiento o lo que nos comunique la Provincia respecto de este Programa, ante cualquier asesoramiento pueden acercarse”, concluyó el Director García.

