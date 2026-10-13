Créditos del IPV: así es la ley que permitirá recalcular deudas y adelantar cuotas

El Senado de Mendoza dio sanción definitiva a una ley que busca facilitar el acceso a las escrituras de viviendas sociales y readecuar créditos habitacionales cuyos saldos pueden superar el valor real de los inmuebles. La iniciativa fue remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación y establece nuevas herramientas para el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

Las claves del proyecto

Regularización de escrituras: establece un régimen permanente para que familias que compraron viviendas mediante boletos de compraventa, cesiones de derechos, permutas u otros instrumentos puedan regularizar la titularidad.

establece un régimen permanente para que familias que compraron viviendas mediante boletos de compraventa, cesiones de derechos, permutas u otros instrumentos puedan regularizar la titularidad. Requisito de posesión: los interesados deberán acreditar al menos un año de posesión pública, pacífica y continua, además de tener el crédito regularizado o contar con un plan de pago vigente.

los interesados deberán acreditar al menos un año de posesión pública, pacífica y continua, además de tener el crédito regularizado o contar con un plan de pago vigente. Ocupaciones de hecho: el IPV podrá revocar una adjudicación anterior y otorgar la vivienda a un tercero que demuestre al menos tres años de posesión y cumpla las condiciones legales. El plazo se reduce de cinco a tres años.

el IPV podrá revocar una adjudicación anterior y otorgar la vivienda a un tercero que demuestre al menos tres años de posesión y cumpla las condiciones legales. El plazo se reduce de cinco a tres años. Reconocimiento de pagos: cuando corresponda una nueva adjudicación, se descontarán del nuevo saldo los pagos acreditados sobre el crédito original.

cuando corresponda una nueva adjudicación, se descontarán del nuevo saldo los pagos acreditados sobre el crédito original. Readecuación de deudas: el IPV podrá recalcular los saldos para cancelaciones totales o adelantos de capital tomando como referencia el valor del crédito y el costo de reposición de la vivienda, aplicando el menor de ambos.

el IPV podrá recalcular los saldos para cancelaciones totales o adelantos de capital tomando como referencia el valor del crédito y el costo de reposición de la vivienda, aplicando el menor de ambos. Posibles quitas: también se podrán establecer beneficios para adelantar cuotas sin cancelar la totalidad del crédito, según las condiciones que determine la reglamentación.

¿Cuál es el objetivo?

La propuesta, impulsada por la diputada radical Melisa Martínez Malanca, con la coautoría de Franco Ambrosini, busca resolver situaciones en las que las actualizaciones por UVA, salarios u otros índices provocaron que las deudas superaran el valor de mercado de las viviendas.

Además, apunta a facilitar la cancelación anticipada de créditos para recuperar fondos que permitan financiar nuevas soluciones habitacionales.

Tras la promulgación, el Directorio del IPV tendrá 90 días corridos para reglamentar los requisitos y las condiciones de aplicación de la ley.