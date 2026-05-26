Créditos ANSES: cómo consultar cuántas cuotas faltan pagar y el monto de cada una

Miles de argentinos todavía continúan pagando los créditos que otorgó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) durante 2023. Aunque actualmente esos préstamos ya no se entregan, quienes los solicitaron siguen abonando las cuotas mensuales y pueden consultar online cuánto les resta pagar, el valor de cada cuota e incluso cancelar la deuda anticipadamente.

Los créditos habían sido lanzados durante el gobierno de Alberto Fernández y permitían acceder a montos de hasta $1.000.000, con devolución en 24, 36 o 48 cuotas y tasas más bajas que las del sistema financiero tradicional. Muchos beneficiarios todavía mantienen pagos pendientes debido a la extensión de los planes.

Cómo consultar las cuotas del crédito ANSES

Para revisar el estado del préstamo, ANSES indicó que es necesario ingresar a Mi ANSES utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro del sistema, hay que dirigirse al apartado “Créditos ANSES” y luego a “Consultas y Pago Voluntario”.

Desde esa sección se puede:

Ver cuántas cuotas quedan pendientes.

Consultar el monto actualizado de cada cuota.

Revisar el total adeudado.

Descargar el contrato del crédito.

Modificar el CBU desde donde se realiza el débito automático.

Consultar cuánto costaría cancelar toda la deuda de forma anticipada.

ANSES también recordó que las cuotas se debitan automáticamente entre el 1 y el 10 de cada mes desde la cuenta bancaria informada al momento de solicitar el préstamo.

Qué pasa si no se pudo cobrar una cuota

El organismo explicó que, si no hay fondos suficientes en la cuenta y el débito no se concreta, al mes siguiente se descontarán dos cuotas juntas y además se aplicarán intereses por mora. En esos casos, el movimiento suele aparecer identificado con la leyenda “mora”.

Por eso, recomiendan verificar periódicamente el estado del préstamo y confirmar que los pagos se estén debitando correctamente.

Cómo cancelar el crédito antes de tiempo

ANSES también habilitó la posibilidad de pagar la totalidad de la deuda de manera anticipada. Para hacerlo, el usuario debe generar un código QR desde Mi ANSES y abonarlo el mismo día mediante una billetera virtual o cuenta bancaria.

Según detalló el organismo, quienes cancelen el préstamo antes de finalizar el plan pueden acceder a un descuento sobre el monto total adeudado.

Cuánto se paga por los créditos

Desde ANSES aclararon que la primera cuota suele ser más alta porque incluye gastos administrativos y el seguro FOGAR. A partir de la segunda cuota, los montos se estabilizan y luego comienzan a disminuir levemente hasta finalizar el préstamo.

El organismo mantiene publicada una tabla oficial con ejemplos de cuotas según el monto solicitado y el plazo elegido. Por ejemplo, un crédito de $1.000.000 a 48 cuotas tiene pagos cercanos a los $48.873 desde la segunda cuota.

¿Se pueden pedir nuevos créditos ANSES?

Actualmente, los créditos ANSES para trabajadores y jubilados ya no se encuentran disponibles. El programa fue eliminado tras la llegada del gobierno de Javier Milei, aunque todas las personas que accedieron a esos préstamos continúan obligadas a completar el pago correspondiente.