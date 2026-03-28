Créditos ANSES 2026: vuelven los préstamos de hasta $1.500.000

Los créditos de ANSES podrían volver en 2026 con una nueva propuesta que apunta a otorgar préstamos de hasta $1.500.000. Sin embargo, por ahora no se trata de una medida confirmada, sino de un proyecto de ley que todavía debe ser debatido en el Congreso.

La iniciativa busca reactivar una herramienta que había sido eliminada en 2024 y que durante años permitió a jubilados, beneficiarios de asignaciones y trabajadores acceder a financiamiento con tasas más accesibles.

Según lo planteado, el objetivo principal sería ayudar a las familias a salir de deudas, especialmente aquellas contraídas con tarjetas de crédito o préstamos informales con intereses elevados.

En cuanto a quiénes podrían acceder, el proyecto incluye a varios grupos: titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo, jubilados y pensionados, beneficiarios de pensiones no contributivas, monotributistas de categorías bajas y trabajadoras de casas particulares.

Además, se establecería un límite en la relación entre cuota e ingreso, que no debería superar el 30%, para evitar el sobreendeudamiento.

Otro punto importante es que el monto máximo de los préstamos sería de hasta $1.500.000 por persona, con posibles actualizaciones según variables económicas.

De todas formas, es clave tener en cuenta que hoy los créditos de ANSES no están vigentes. Hasta que el Congreso no apruebe la ley, no hay inscripción abierta ni trámites disponibles para solicitarlos.

Por ahora, el regreso de estos préstamos sigue siendo una posibilidad en discusión, pero genera expectativa entre quienes necesitan financiamiento en condiciones más accesibles.