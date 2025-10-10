Crédito “Construyo Mi Casa”: cuánto hay que ganar en Mendoza para acceder al programa

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) mantiene abierta la inscripción para el programa “Construyo Mi Casa”, una alternativa provincial que busca facilitar el acceso a la vivienda frente a la dificultad de obtener créditos hipotecarios tradicionales. Esta línea de financiamiento está dirigida a familias mendocinas que deseen construir su propia casa, con superficies que van de 55 a 140 metros cuadrados, en un terreno propio o ya adquirido.

A diferencia de otros planes, el IPV no entrega viviendas terminadas, sino que otorga directamente el dinero necesario para ejecutar la obra, cubriendo hasta el 85% del valor total del proyecto. Para acceder, los postulantes deben tener un terreno propio y cumplir un período de ahorro previo de 36 cuotas, requisito indispensable antes del desembolso del crédito.

Los interesados deben reunir una serie de condiciones económicas y patrimoniales. Entre los principales requisitos figuran:

Ingreso familiar mínimo: entre $1.394.451 y $2.984.350 mensuales, según el tamaño de la vivienda.

entre $1.394.451 y $2.984.350 mensuales, según el tamaño de la vivienda. Vivienda única: el crédito solo aplica para la casa propia y única del grupo familiar.

el crédito solo aplica para la casa propia y única del grupo familiar. Terreno con servicios básicos: el lote debe contar con agua potable y energía eléctrica.

el lote debe contar con agua potable y energía eléctrica. Sin otros inmuebles registrados: los solicitantes no pueden tener propiedades a su nombre.

los solicitantes no pueden tener propiedades a su nombre. En el caso de barrios privados, las expensas no pueden superar el 50% de la cuota del modelo de 80 m².

Las cuotas y los ingresos mínimos varían según la superficie del proyecto:

55 m²: cuota de $278.890 — ingreso mínimo $1.394.451

69 m²: cuota de $321.226 — ingreso mínimo $1.606.132

80 m²: cuota de $358.116 — ingreso mínimo $1.790.584

100 m²: cuota de $425.064 — ingreso mínimo $2.125.323

120 m²: cuota de $524.324 — ingreso mínimo $2.621.620

140 m²: cuota de $596.870 — ingreso mínimo $2.984.350

La inscripción al programa es exclusivamente online, a través del sitio oficial del IPV, donde los postulantes deben completar un formulario digital y subir la documentación solicitada.

El proceso de evaluación contempla varias etapas: análisis de requisitos, verificación del terreno, firma del contrato de ahorro previo y, finalmente, otorgamiento del crédito para iniciar la construcción.

De esta manera, el programa “Construyo Mi Casa” se presenta como una opción intermedia entre el alquiler y el crédito hipotecario tradicional, pero su acceso demanda ingresos que hoy están fuera del alcance de gran parte de las familias mendocinas.