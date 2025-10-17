Creció en Mendoza el número de mujeres que manejan alcoholizadas

El aumento de casos de alcoholemia positiva en mujeres encendió las alarmas del Observatorio de Seguridad Vial de Mendoza. Según las últimas estadísticas, las conductoras ebrias al volante ya están muy cerca de igualar en número a los hombres, un fenómeno que preocupa tanto por su impacto en la seguridad vial como por el cambio de tendencia social que representa.

Desde el organismo provincial explicaron que, en los últimos meses, la cantidad de mujeres jóvenes que arrojan resultados positivos en los test de alcoholemia ha crecido de forma notable, especialmente por el incremento de controles. “Hoy es casi normal que estén en el mismo nivel tanto hombres como mujeres, y en la juventud se nota aún más”, señalaron desde Seguridad Vial a Radio Regional.

El presidente del Observatorio, Hugo Fiorens, coincidió en la preocupación y remarcó que “las mujeres están mano a mano con los hombres, cuando antes los casos eran casi exclusivos de varones”.

Otro dato inquietante es que los resultados positivos ya no se concentran solo en los fines de semana, sino que también se registran entre semana, incluso en horarios inusuales como la siesta o la mañana. Además, la problemática se ha extendido a zonas rurales, donde también se detectan conductores en estado de ebriedad.

Ante este panorama, las autoridades reforzaron los operativos de control en toda la provincia, incluyendo los distritos más alejados. Para mejorar la eficacia de los procedimientos, se confirmó la compra de nuevos alcoholímetros y el uso de alómetros, herramientas que permiten realizar pruebas sin necesidad de pipetas, reduciendo costos y agilizando las inspecciones.

El incremento de casos en mujeres marca un cambio cultural que exige atención urgente, ya que la conducción bajo los efectos del alcohol sigue siendo una de las principales causas de siniestros viales en Mendoza. Las autoridades reiteraron el llamado a la conciencia y a la responsabilidad: ningún motivo justifica ponerse al volante después de beber.