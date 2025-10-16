Creció el porcentaje de jóvenes que terminan el nivel secundario: el informe del INDEC

Argentina muestra una tendencia sostenida de mejora en la finalización del nivel secundario, de acuerdo con el informe “Terminalidad educativa: foco en la secundaria” elaborado por la organización Argentinos por la Educación. Basado en datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, el estudio revela que el porcentaje de jóvenes de entre 25 y 30 años con título secundario creció del 67,6% en 2014 al 74,2% en 2024.

Este crecimiento refleja que la obligatoriedad de la educación secundaria, vigente desde 2006, comienza a consolidarse, aunque aún uno de cada cuatro jóvenes no logra completar ese nivel. Las diferencias socioeconómicas siguen siendo notorias, pero el informe destaca que el progreso fue mayor entre los sectores de menores recursos: la terminalidad aumentó 18,5 puntos porcentuales en la última década dentro del quintil más pobre.

“Este crecimiento es un logro democrático muy importante, sobre todo porque cada vez más estudiantes de sectores históricamente excluidos logran finalizar sus estudios”, señaló Viviana Postay, especialista en gestión educativa y una de las autoras del estudio.

Otro dato destacado es la brecha de género a favor de las mujeres: el 77,4% de las jóvenes de entre 25 y 30 años completaron la secundaria, frente al 70,9% de los varones. En la educación primaria, la diferencia es menor, aunque las mujeres mantienen una leve ventaja (97,6% contra 95,1%).

Además, la mejora se observa con mayor fuerza en edades tempranas: entre los jóvenes de 19 años, la proporción de graduados pasó del 52% en 2014 al 71,2% en 2024, una evolución que los especialistas consideran “alentadora”.

Sin embargo, el foco ahora se desplaza hacia la calidad educativa. Según las Pruebas Aprender, solo el 63% de los estudiantes llega al último año de secundaria en el tiempo esperado y apenas 10 de cada 100 egresan con aprendizajes suficientes en Lengua y Matemática.

“Los datos muestran que el mensaje de desconfianza hacia la escuela no cala tan hondo como a veces se presume. Pero el reto sigue siendo cómo se termina: no basta con llegar, hay que hacerlo con sentido y aprendizajes reales”, expresó Gustavo Romero, vicerrector del Colegio Nacional de Buenos Aires.

El informe concluye que, aunque la brecha social se redujo parcialmente, todavía queda camino por recorrer hacia una educación verdaderamente equitativa. “La expansión de la secundaria obligatoria debe ir acompañada de políticas que aseguren trayectorias completas y aprendizajes de calidad para todos los jóvenes del país”, cierra el documento.