Crecen los casos de gripe en Mendoza y preocupa la falta de vacunas para los afiliados de PAMI

La campaña de vacunación antigripal en Mendoza atraviesa un momento crítico. Mientras crecen las consultas por cuadros respiratorios y las autoridades sanitarias insisten en reforzar la prevención, desde el Colegio Farmacéutico de Mendoza alertaron por la falta de vacunas destinadas a afiliados de PAMI. La principal preocupación pasa por la demora en la distribución de una nueva tanda de dosis, situación que afecta especialmente a los adultos mayores.

Según detallaron desde la entidad farmacéutica al medio sitioandino, el faltante no impacta de igual manera en toda la provincia, aunque el panorama general es de fuerte escasez. En departamentos del Este mendocino (donde la demanda creció en las últimas semanas) directamente no quedan vacunas disponibles, mientras que en otras zonas apenas sobreviven pequeños remanentes que se agotan rápidamente apenas ingresan a las farmacias.

Desde el sector explicaron que la solución depende del envío y redistribución de nuevas partidas por parte del Gobierno nacional. La ausencia de dosis preocupa porque coincide con el adelantamiento de las bajas temperaturas y una mayor circulación del virus de la Influenza, factores que incrementaron notablemente las consultas en hospitales y centros de salud durante las últimas semanas.

Frente a este escenario, recomiendan que los afiliados de PAMI consulten telefónicamente antes de acercarse a una farmacia (para evitar traslados innecesarios) y que continúen aplicando medidas preventivas básicas, como la ventilación de ambientes, el lavado frecuente de manos y el uso de barbijo en espacios cerrados si presentan síntomas respiratorios.

Mientras tanto, el sistema sanitario provincial permanece atento a la llegada de nuevas dosis. La vacunación de los grupos de riesgo aparece como una herramienta clave para evitar complicaciones graves y reducir la presión sobre hospitales y centros asistenciales durante el invierno mendocino.