Crecen las muertes de motociclistas en Mendoza y hay un dato que preocupa cada vez más

Los siniestros viales dejaron 45 víctimas fatales en el primer trimestre de 2026 (dos menos que en el mismo período de 2025), pero el dato que enciende las alarmas es otro: casi la mitad de los fallecidos eran motociclistas (20 casos, alrededor del 45%), consolidando a este grupo como el más vulnerable en las calles mendocinas.

De acuerdo a datos del Observatorio de Seguridad Vial de Voluntarios en Red, el resto de las víctimas se distribuye en 14 automovilistas, 6 peatones y 5 ciclistas (una composición que muestra menor peso relativo frente al crecimiento de los motociclistas). La tendencia se mantiene incluso en abril, donde ya se registraron 4 muertes de motociclistas (tres de ellas en alta montaña), entre ellas el comunicador Renato Di Fabio.

Especialistas advierten que este fenómeno responde a múltiples causas. Hugo Fiorens señaló al Sol que “faltan controles, hay rutas en mal estado y problemas de señalización (además de conductas de riesgo como el consumo de alcohol, el exceso de velocidad y el uso del celular al volante)”, factores que agravan el escenario.

A esto se suma un componente social: cada vez más personas se vuelcan a trabajar con motocicletas sin experiencia previa (impulsadas por la situación económica), lo que incrementa la exposición al riesgo, especialmente en contextos de alta circulación y exigencia laboral.

El problema se inscribe en una tendencia sostenida: Mendoza registró 191 muertes viales en 2025 (un 10,5% más que en 2024), con fuerte impacto en jóvenes de entre 18 y 35 años y predominio de víctimas masculinas (71%). Además, la mayor cantidad de fallecimientos ocurre en rutas (por sobre zonas urbanas), lo que refuerza la necesidad de políticas integrales para frenar una problemática que no da tregua.