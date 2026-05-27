Crecen las deudas con tarjetas y un banco lanzó préstamos para refinanciar pagos atrasados

Un banco presentó nuevas líneas de crédito para clientes endeudados, en medio de un fuerte aumento de la morosidad de las familias argentinas.

El aumento de la mora en tarjetas de crédito y préstamos personales empezó a encender señales de alarma en el sistema financiero argentino. En ese contexto, el Banco Nación lanzó nuevas líneas de refinanciación destinadas a personas con dificultades para afrontar sus deudas.

La medida apunta especialmente a quienes acumulan atrasos en tarjetas de crédito o ya no logran cubrir los pagos mínimos mensuales en un escenario marcado por el encarecimiento del crédito y la pérdida de capacidad de pago de muchas familias.

Qué préstamos ofrece el Banco Nación

El programa presentado por el Banco Nación incluye dos herramientas principales.

Por un lado, una línea de “Consolidación de deudas” destinada a clientes que cobran haberes en la entidad. Ese esquema permite reunir distintas obligaciones financieras —incluso tomadas en otros bancos— en un único préstamo con plazos de hasta 72 meses y una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65%.

La idea es unificar pagos y extender plazos para reducir el peso mensual de las cuotas.

Por otro lado, el banco lanzó una refinanciación específica para deudas de tarjetas de crédito del propio Banco Nación que registren hasta 90 días de atraso. En ese caso, la tasa informada es del 35% y los plazos llegan hasta 60 meses.

La mora alcanzó niveles récord

La decisión del banco se produce en medio de un fuerte deterioro de los indicadores de mora.

Según datos del Banco Central y del Informe de Política Monetaria citados por la entidad, la morosidad de las familias argentinas llegó al 11,5%, el nivel más alto en más de 15 años.

El problema impacta especialmente en préstamos personales, donde la mora alcanza el 14,2%, mientras que en tarjetas de crédito se ubica en 11,7%.

El fenómeno refleja las dificultades crecientes para sostener gastos corrientes en un contexto de inflación acumulada, caída del consumo y uso cada vez más intensivo del crédito para financiar compras básicas.

Qué significa “consolidar deudas”

La consolidación de deudas es una herramienta financiera que consiste en tomar un nuevo préstamo para cancelar varias obligaciones existentes y reemplazarlas por una sola cuota mensual.

En general, se utiliza cuando una persona acumula distintos vencimientos, tasas elevadas o pagos mínimos difíciles de sostener.

La ventaja principal es ordenar los compromisos financieros y extender plazos de pago, aunque también puede implicar terminar pagando más intereses en el largo plazo.

El riesgo de financiar deuda con más deuda

Especialistas en educación financiera suelen advertir que este tipo de herramientas pueden servir como alivio momentáneo, pero no solucionan por sí mismas problemas estructurales de endeudamiento.

De hecho, muchas familias terminan utilizando nuevos préstamos para cubrir consumos corrientes o refinanciar tarjetas ya saturadas, generando una “bola de nieve” financiera difícil de sostener.

El propio Estado nacional reconoce que en los últimos años creció fuertemente la oferta de créditos rápidos y préstamos de consumo, especialmente en contextos de pérdida del poder adquisitivo.

En ese escenario, el lanzamiento del Banco Nación aparece como una señal del creciente nivel de tensión financiera que atraviesan miles de hogares argentinos.