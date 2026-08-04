Crecen las denuncias por acoso y amenazas durante el cobro de deudas

Desde hace meses, distintos relevamientos dan cuenta de las señales de alarma que se registran en la cadena de pagos. En ese marco, más allá de los dolores de cabeza que genera no poder hacer frente a las deudas, hay otro fenómeno que comenzó a ganar fuerza de manera silenciosa: las dificultades para afrontar deudas comenzaron a reflejarse en denuncias por presuntas prácticas abusivas durante las gestiones de cobranza.

Un relevamiento de la Dirección de Defensa del Consumidor de la provincia de Buenos Aires, publicado por el diario Ámbito, revela un aumento sostenido de los reclamos por acoso, amenazas y hostigamiento atribuidos a agencias de cobranza y estudios jurídicos que intervienen en la recuperación de créditos impagos.

Si bien las estadísticas corresponden a la provincia de Buenos Aires, el informe expone una problemática que acompaña el crecimiento de la morosidad y reaviva el debate sobre los límites legales de las gestiones de cobro.

Las denuncias no paran de acumularse

Los datos oficiales muestran una escalada sostenida de los reclamos. Así, según el relevamiento, durante los últimos dos años y medio los casos crecieron de manera exponencial:

2024: 393 denuncias.

393 denuncias. 2025: 1.064 denuncias.

1.064 denuncias. Entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026: 1.237 denuncias.

De esta manera, en apenas cinco meses ya se superó el total de denuncias registradas durante todo 2025.

Según el relevamiento, la mayoría de los casos involucra a agencias de cobranza y estudios jurídicos que adquieren carteras de créditos impagos de bancos y otras entidades financieras para gestionar el recupero de esas deudas.

Cuáles son las prácticas más denunciadas

Entre los reclamos más frecuentes aparecen:

Llamados reiterados durante la noche, fines de semana o feriados.

Mensajes intimidatorios por WhatsApp o correo electrónico.

Amenazas de embargo sin respaldo judicial.

Simulación de notificaciones judiciales.

Difusión de datos personales a familiares, vecinos o empleadores del deudor.

El informe también advierte que, fuera del sistema financiero formal, algunos prestamistas informales recurren a métodos de presión más agresivos que, en determinados casos, pueden derivar en violencia física o incluso en la apropiación de bienes dentro del domicilio de los deudores.

Por qué crecieron las denuncias

La publicación de Ámbito vincula el crecimiento de estas denuncias con el aumento de la morosidad registrado durante 2026. Según el informe, la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades para cumplir con los compromisos financieros incrementaron el volumen de créditos impagos, que luego son adquiridos por empresas especializadas en cobranzas para intentar recuperar esos fondos.

Los consumidores que consideren haber sido víctimas de prácticas abusivas durante una gestión de cobranza pueden presentar un reclamo ante los organismos de defensa del consumidor. La Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación prevé actuaciones administrativas cuando se verifica un trato indigno o abusivo durante el proceso de cobro.