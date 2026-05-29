Crece la preocupación por dos mendocinos detenidos en una misión humanitaria hacia Gaza

El Gobierno argentino confirmó que mantiene gestiones diplomáticas para asistir a Paula Giménez y Lucas Aguilera, los dos mendocinos detenidos en Libia mientras integraban una caravana humanitaria con destino a la Franja de Gaza. Según informó la Cancillería, ambos se encuentran en Bengasi, ciudad bajo control del sector oriental libio, aunque todavía no existe un listado oficial de detenidos ni precisiones sobre el lugar exacto donde permanecen alojados.

Las tareas de asistencia involucran a representaciones diplomáticas argentinas en Egipto, Libia, Italia y Túnez. En ese marco, el consulado italiano en Bengasi logró visitar a ciudadanos italianos arrestados en el mismo operativo, pero las autoridades locales impidieron el acceso a los ciudadanos argentinos. No obstante, desde Italia solicitaron mejoras en las condiciones de detención, pedido que habría sido aceptado por las fuerzas de seguridad de la región.

El caso tomó fuerte repercusión en Mendoza debido a que Aguilera trabaja como periodista y Giménez es psicóloga oriunda de General Alvear. Ambos formaban parte de un convoy internacional que trasladaba módulos habitacionales, medicamentos, alimentos y otros insumos destinados a la población afectada por el conflicto en Gaza. Según trascendió, el grupo intentaba avanzar hacia Egipto para luego ingresar la ayuda humanitaria a territorio palestino.

La detención ocurrió luego de un intento fallido de atravesar un retén militar en el este de Libia. Desde entonces, los familiares denuncian falta de información y creciente incertidumbre, ya que la última comunicación directa con los mendocinos fue el domingo pasado. Mientras tanto, Cancillería aseguró que continúa realizando gestiones diplomáticas y monitoreando la situación para esclarecer el estado de los ciudadanos argentinos detenidos.