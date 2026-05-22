Crece la expectativa por una visita de León XIV a la Argentina: los detalles

El canciller Pablo Quirno acrecentó este viernes la expectativa sobre una eventual visita del papa León XIV a la Argentina, en el marco de una gira por América Latina “Vine a reunirme con el Presidente Javier Milei para darle la buena noticia que hará feliz a todo el pueblo argentino”, sostuvo el funcionario a través de X . “Solo resta definir la fecha, qué linda Primavera”, agregó.

Vine a reunirme con el Presidente @JMilei para darle “la Buena Noticia” que hará feliz a todo el pueblo argentino. Solo resta definir la fecha… qué linda Primavera…!



Dios bendiga a los argentinos, que las Fuerzas del Cielo nos acompañen y VLLC. 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/gMCXZvPYvP — Pablo Quirno (@pabloquirno) May 22, 2026

En paralelo al mensaje de Quirno, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay señalaron que “se está trabajando fuertemente para que la visita se concrete en noviembre”.

En esta línea, el intendente de la ciudad uruguaya de Florida, Carlos Enciso se adelantó el miércoles y afirmó que León XIV visitaría Uruguay, con el Santuario de la Virgen de los 33 entre los destinos previstos durante la primera quincena de noviembre, haciendo que en la misma agenda este nuestro país.

Más allá de las múltiples señales, el cardenal uruguayo Daniel Sturla reconoció que la presencia del Papa sería “casi segura”, pero aclaró que no contaba con la confirmación oficial de la Santa Sede. “Creo que no habrá anuncio oficial hasta mediados de junio”, declaró al diario El País de Montevideo.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cueva, ya se había referido en abril de este año a la eventual llegada de León XIV. Inclusive, en aquella oportunidad, mencionó que la comisión directiva del club River Plate ofreció su estadio para recibir al sumo pontífice.

De concretarse, la visita de León XIV al país tendría una carga simbólica particular: sería la primera de un pontífice en casi cuatro décadas y marcaría un contraste con su predecesor, el argentino papa Francisco, quien nunca pisó su país natal durante sus 12 años de pontificado.

El protocolo vaticano establece que la Santa Sede notifique a la Conferencia Episcopal del país anfitrión cuando el Papa decide realizar una visita oficial. Hasta el momento, ni la Conferencia Episcopal Argentina ni su equivalente uruguaya habrían recibido esa comunicación formal. El anuncio oficial, de producirse, se esperaría para mediados de junio.