La circulación de vehículos sin documentación obligatoria, como los datos de seguro, representa un problema creciente para la seguridad vial y la responsabilidad civil en Argentina. Según datos estatales, se estima que al menos uno de cada cinco automóviles circula sin una póliza vigente, una situación que deja a sus propietarios expuestos a afrontar con su propio patrimonio los daños ocasionados en un accidente. En el caso de las motocicletas, las estimaciones del sector señalan que la falta de cobertura alcanza a una proporción todavía mayor.

La situación está relacionada, entre otros factores, con el encarecimiento del costo de vida y las dificultades para sostener los gastos asociados al mantenimiento de un vehículo. El seguro se convierte así en uno de los gastos que algunos conductores deciden recortar, especialmente quienes utilizan motocicletas de baja cilindrada como alternativa de transporte frente al costo del transporte público o de los servicios de movilidad por aplicación. Sin embargo, prescindir de esta cobertura puede generar consecuencias económicas mucho más graves ante un siniestro.

En términos legales, contar con un seguro de responsabilidad civil es obligatorio para todos los automotores y motocicletas. Así lo establece el artículo 68 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, que exige una cobertura destinada a responder por los daños que puedan ocasionarse a terceros, tanto transportados como no transportados.

Las consecuencias de circular sin póliza pueden ir mucho más allá de una infracción de tránsito. Ante un choque que provoque daños materiales, lesiones o incluso fallecimientos, el conductor y el titular del vehículo pueden quedar expuestos a reclamos judiciales y tener que responder económicamente con sus propios bienes. Además, la falta de cobertura traslada el costo de los perjuicios a las personas afectadas, que pueden encontrar mayores dificultades para obtener una reparación.

En Mendoza, circular sin la documentación obligatoria también puede representar un importante golpe al bolsillo. Desde el 16 de agosto de 2026, la Unidad Fija (UF) tiene un valor de $600, por lo que la multa por conducir sin seguro asciende a $600.000, al estar considerada una falta gravísima. En cambio, circular sin la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vigente constituye una falta leve y tiene una sanción de $60.000.

La falta de revisión técnica también aparece entre las infracciones más frecuentes de la provincia. Según datos del Ministerio de Seguridad y Justicia, casi el 30% de las multas viales registradas en Mendoza durante el primer semestre de 2026 correspondió a vehículos que circulaban sin la RTO al día. En ese período se labraron unas 77.240 actas, de las cuales aproximadamente 22.900 estuvieron vinculadas con este incumplimiento.