Crece el rechazo a Milei: creció su imagen negativa tras sus dichos sobre quienes no llegan a fin de mes

La imagen negativa del presidente Javier Milei alcanzó el 56% luego de la polémica que generaron sus declaraciones sobre los argentinos que no llegan a fin de mes. El dato surge de un relevamiento de la consultora Ad Hoc, que registró un incremento de cinco puntos respecto del promedio mensual y una fuerte repercusión en las redes sociales.

El informe, difundido este miércoles, señaló que las expresiones del mandatario provocaron un aumento de las críticas y del volumen de conversaciones digitales vinculadas con su figura. La controversia se produjo en medio de un escenario económico en el que el poder adquisitivo y las dificultades para afrontar los gastos cotidianos siguen entre las principales preocupaciones de la población.

Según la consultora, las declaraciones tuvieron un impacto negativo y se convirtieron en el tema de mayor conversación relacionado con el jefe de Estado durante octubre. Además, generaron el pico mensual de menciones a Milei en redes sociales y portales de noticias.

Qué dijo Javier Milei sobre los argentinos que no llegan a fin de mes

La polémica comenzó cuando el Presidente cuestionó a quienes sostienen que una parte de la población se queda sin dinero antes de finalizar el mes.

Durante sus declaraciones, Milei calificó esa afirmación como “un slogan barato para afectar a la emocionalidad” y puso en duda la interpretación de los datos sobre las dificultades económicas.

“Si vos decís que no llegás a fin de mes, si el día 20 te quedaste sin dinero, ¿vos podés vivir 10 días sin comer y sin beber?”, planteó el mandatario.

En ese sentido, argumentó que las situaciones de privación económica deben analizarse a partir de los indicadores de pobreza y no únicamente mediante las dificultades que manifiestan las familias para cubrir sus gastos mensuales.

Sus expresiones provocaron cuestionamientos y reavivaron el debate sobre la distancia entre los indicadores económicos que destaca el Gobierno nacional y la situación cotidiana de los hogares argentinos.