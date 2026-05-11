Crece el escándalo en Andis: el Gobierno detectó compras con sobreprecios de hasta 4.239%

En las últimas horas se hizo público que el Gobierno nacional detectó sobreprecios de hasta 4239% en compras de insumos ortopédicos realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Esto se da en el marco de una investigación judicial por presuntas irregularidades en contrataciones millonarias.

Según un informe elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación, se identificaron incrementos significativos en adquisiciones de andadores, prótesis y sillas de ruedas. En el relevamiento que hizo la cartera que conduce Mario Lugones se comparó los valores facturados al Estado con precios de mercado. En consecuencia, el informe concluye que las diferencias detectadas resultan “injustificables”.

Cómo sigue la causa judicial

Cabe destacar que investigación judicial avanzará esta semana con nuevas declaraciones indagatorias a empresarios y exfuncionarios vinculados a las contrataciones bajo sospecha. Entre los citados figura Osmar Caballi, contador y exdirector general de la Andis durante parte de la gestión de Alberto Fernández, quien además es señalado como uno de los principales socios de Farma Salud, firma que habría obtenido contratos por alrededor de $7.900 millones.

Además, deberán declarar integrantes de la familia Sagués, propietarios de Ortopedia Sagués, empresa señalada entre las firmas beneficiadas por las contrataciones investigadas. Mariano y Christian Sagués fueron citados para este martes, mientras que Vicente y Lucas Sagués deberán presentarse el miércoles.

Los informes incorporados al expediente también mencionan a otras empresas proveedoras como MED-EL Latinoamérica, Ortopedia Alemana, New Farma y Profarma.

La causa es impulsada por el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello, quienes buscan determinar si existió un esquema irregular de contrataciones para prestaciones de alto costo que habría favorecido a un grupo reducido de proveedores.